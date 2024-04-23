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Власні програми ЗВО, бакалаврат за 3 роки: Рада підтримала євроінтеграційний законопроєкт щодо вищої освіти

23 квітня, 2024 вiвторок
16:49
Суспільство

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий повідомив, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10177 про індивідуальні освітні траєкторії та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Верховна Рада ухвалила закон про запровадження індивідуальних освітніх траєкторій — 306 голосів за! Цей закон - є складовою комплексної трансформації системи вищої освіти, яку ми розпочали заради підвищення якості освіти в університетах", - зазначив Лісовий.

За словами міністра, що основною метою цього закону є створення більшої кількості можливостей для студентів, наприклад: можливість самостійно регулювати темп і тривалість навчання та, за потреби, змінювати спеціальність після року чи півтора навчання, завдяки запровадженню міждисциплінарних освітніх програм на бакалаврському рівні.

"Тобто, якщо на момент вступу людина ще не визначилася зі спеціальністю, на якій хоче навчатися, вона зможе спершу вступити на міждисциплінарну освітню програму в межах однієї або декількох галузей знань. А тоді, після першого курсу, вже ухвалити остаточне рішення щодо спеціальності або здобувати міждисциплінарну освіту", - пояснив він.

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Зокрема, цей закон дає змогу студентам, які навчаються в університеті на контрактній основі, самостійно визначати тривалість навчання. Таким чином, вони за бажанням зможуть завершити 4-річну бакалаврську програму за 3 роки або навпаки – завершити необхідні 240 кредитів ЄКТС за 6-8 років.

Водночас, як зазначив Лісовий, закон посилює автономію університетів, що дає змогу освітнім закладам  самостійно визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом компетентностей з нерегульованих спеціальностей.

"Стандарти вищої освіти оновлюватимуться впродовж наступних місяців, що вже давно на часі. А в цих стандартах з’явиться більше вибірковості, що зрештою збільшить конкуренцію в університетах - кращі викладачі з інноваційними курсами отримають більше можливостей, а студенти - вищу якість", - додав міністр.

Окрім цього до таких спеціальностей, як право, медицина чи правоохоронна діяльність, для яких передбачені державні кваліфікаційні іспити, будуть детально визначені вимоги до компетентностей та результатів навчання.

"Зміни до законодавства, які ухвалили сьогодні, наближають нас до європейських стандартів вищої освіти та є важливим кроком на шляху якісної трансформації держави через освіту", - підсумував Лісовий.

  • У лютому міністр освіти й науки України Оксен Лісовий заявив, що в Україні спостерігається негативна динаміка щодо кількості вступників до вишів, а через закон про мобілізацію їхня кількість може зменшитись ще більше.
Теги:
Україна
Верховна Рада
освіта
Наука
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