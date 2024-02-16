Очільник МОН Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до ЗВО

Про це заявив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.

"Сьогодні цю динаміку дещо спотворює кількість вступників на контрактну форму навчання, які за непрямими ознаками можуть розцінюватися як вступ на другу вищу освіту людей чоловічої статі старшого віку. Але з прийняттям змін до закону про мобілізацію, я думаю, ця можливість також буде закрита", — сказав він.

Законопроєкт, який ухвалили в першому читанні, передбачає тільки послідовне навчання. Тобто вступати на другу вищу освіту — на другий бакалаврат чи другу магістратуру — можна, право на освіту є, але не буде відстрочки від мобілізації, пояснив міністр.

Він також зазначив, що факторами відтоку абітурієнтів будуть:

вступ України до ЄС, коли у наших вишів з'являться конкуренти серед інших східноєвропейських ЗВО;

демографічні показники.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.