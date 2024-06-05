Більше сотні людей на Житомирщині вийшли на акцію під ТЦК після смерті чоловіка

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька Укрфінорму.

"У місті Баранівці біля приміщення ТЦК зібралися понад 100 місцевих жителів. Поліцейські забезпечували публічну безпеку та порядок. Ініціативна група громадян спілкувалася з представниками ТЦК", - сказала вона.

Також Сілецька підкреслила, що під час акції не було зафіксовано грубих правопорушень.

Смерть чоловіка після прибуття в ТЦК

29 травня 32-річного чоловіка доставили до Звягельської лікарні з численними травмами й у стані коми. Він помер 2 червня, не приходячи до тями. Напередодні військовозобов'язаний прибув до ТЦК і СП для проходження ВЛК.

Родина чоловіка стверджує, що має інформацію про те, що його побили у місцевому райвідділі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Водночас Житомирський обласний ТЦК і СП заявляє, військовозобов’язаний помер через епілептичний напад і спростовує побиття військовослужбовцями. За словами ТЦК, вранці 29 травня у чоловіка стався епілептичний напад.

"28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань. Уранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої". Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво", - йдеться в повідомленні.

У ТЦК і СП додають, що чоловік помер від травм, отриманих під час епілептичного нападу.