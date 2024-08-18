"Біжу за мову": у Києві розпочався забіг на підтримку української мови до Дня Незалежності України
У неділю, 18 серпня, у столиці стартував забіг на підтримку української мови, організований Всеукраїнським Рухом "Єдині" до Дня Незалежності України
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
Цьогоріч на забіг "Біжу за мову" зареєструвалися понад 300 людей у Києві та 500 по всьому світу. Учасники забігу таким чином висловлюють підтримку українцям, які не можуть говорити рідною мовою через загрозу життю та безпеці, а також тим, хто боїться осуду, помилок, і думає, що вчити українську вже пізно.
Фото: Тетяна Голунова
Кожен учасник забігу може обрати свою дистанцію. Це 1, 5 та 10 кілометрів. Для дітей - це 100 та 500 метрів. Долучитися до забігу "Біжу за мову" фізично можна сьогодні в Києві, офлайн учасники також біжать у Львові, Івано-Франківську та інших містах.
Фото: Тетяна Голунова
Також усі охочі мають можливість у зручний час приєднатися до акції "онлайн" і бігти довільну дистанцію у будь-якому куточку країни та світу.
Фото: Тетяна Голунова
- У неділю, 18 серпня, на території Києва запровадили обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту через підвищення температури повітря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.63
- Актуальне
- Важливе