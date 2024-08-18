"Біжу за мову": у Києві розпочався забіг на підтримку української мови до Дня Незалежності України

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Цьогоріч на забіг "Біжу за мову" зареєструвалися понад 300 людей у Києві та 500 по всьому світу. Учасники забігу таким чином висловлюють підтримку українцям, які не можуть говорити рідною мовою через загрозу життю та безпеці, а також тим, хто боїться осуду, помилок, і думає, що вчити українську вже пізно.

Фото: Тетяна Голунова

Кожен учасник забігу може обрати свою дистанцію. Це 1, 5 та 10 кілометрів. Для дітей - це 100 та 500 метрів. Долучитися до забігу "Біжу за мову" фізично можна сьогодні в Києві, офлайн учасники також біжать у Львові, Івано-Франківську та інших містах.

Фото: Тетяна Голунова

Також усі охочі мають можливість у зручний час приєднатися до акції "онлайн" і бігти довільну дистанцію у будь-якому куточку країни та світу.

Фото: Тетяна Голунова