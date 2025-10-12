Письменник Богдан Логвиненко попри відстрочку добровільно пішов служити солдатом-водієм у ЗСУ

Цією новиною він поділився у себе на facebook.

"Дійсним повідомляю, що солдат-доброволець Логвиненко склав присягу і почав проходження базової загальної військової підготовки", - зазначив письменник.

"Я йду у військо звичайним солдатом-водієм розрахунку попри те, що маю законні підстави для відстрочки за сімейними обставинами. Але не бути пліч-о-пліч зі своїми емоційно складніше за мої сили, не бути сьогодні в Силах оборони, де катастрофічно бракує людей, де мотивація падає через постійні обіцянки переговорів "за кілька тижнів" — це тиха згода із загибеллю. Тому я можу поукладати всі свої обставини бодай на якийсь час, можливо і когось із вас це надихне зробити попри страх чи наявні відстрочки і бронювання. Центри рекрутингу — це топ-досвід, розповім потім", - додав він.

За словами Богдана Логвиненка, у нього є й власні, родинні мотиви, аби йти воювати з путінською Росією.

"Росія заслала мого батька на Празьку весну і знищила його здоровʼя та скалічила психічно, Росія забрала в мого діда все, вбила його трьох дітей і першу дружину Голодомором, заслала на Соловки, звідки йому дивом вдалося повернутися і продовжити рід", - навів Логвиненко подробиці історії своєї сім'ї.

Як воїн-доброволець він наразі жодної допомоги не потребує. Разом з тим, про підрозділ та його потреби він "почне розповідати після БЗВП".