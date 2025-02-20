Український комік Ігор Ласточкін долучився до лав ЗСУ

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Ласточкін опублікував світлину з автоматом та військовим квитком.

"Складні часи народжують сильних людей!" - підписав він фото.

Комік також додав до допису хештег "#одинз4%". Імовірно, він натякнув на останні заяви американського лідера Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський нібито має рейтинг підтримки серед громадян у 4%.

Ласточкін не зазначив, куди саме мобілізувався, однак, як звернуло увагу hromadske, під дописом залишила коментар військовослужбовиця 93 окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" Ангеліна Безотосна. Вона написала, що має честь бути з ним в одній бригаді.

Раніше Ласточкін поширив відео, де він у військовій формі на полігоні разом з бійцями "Холодного Яру".

"Weekend2024 -разом з 93 ОМБр "Холодний Яр", - підписано відео.

Довідка. Ігор Ласточкін - український актор і гуморист. З 2015 року він був тренером проєкту "Ліга Сміху", а з 2016-го - ведучим програми "Розсміши коміка". Він також знімався в скетчкомі "Країна У".