Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Український комік Ігор Ласточкін долучився до лав ЗСУ

Український комік Ігор Ласточкін долучився до лав ЗСУ

Світлана Кравченко
20 лютого, 2025 четвер
14:00
Культура Ігор Ласточкін

Український актор, гуморист та тренер проєкту "Ліга Сміху" Ігор Ласточкін мобілізувався до Збройних Сил України

Зміст

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. 

Ласточкін опублікував світлину з автоматом та військовим квитком. 

"Складні часи народжують сильних людей!" - підписав він фото.

Комік також додав до допису хештег "#одинз4%". Імовірно, він натякнув на останні заяви американського лідера Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський нібито має рейтинг підтримки серед громадян у 4%.

Ласточкін не зазначив, куди саме мобілізувався, однак, як звернуло увагу hromadske, під дописом залишила коментар військовослужбовиця 93 окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" Ангеліна Безотосна. Вона написала, що має честь бути з ним в одній бригаді.

Раніше Ласточкін поширив відео, де він у військовій формі на полігоні разом з бійцями "Холодного Яру".

"Weekend2024 -разом з 93 ОМБр "Холодний Яр", - підписано відео.

Довідка. Ігор Ласточкін - український актор і гуморист. З 2015 року він був тренером проєкту "Ліга Сміху", а з 2016-го - ведучим програми "Розсміши коміка". Він також знімався в скетчкомі "Країна У".

  • Також нещодавно до українського війська доєднався музикант Павло Гоц, вокаліст і контрабасист галицько-донбаського гурту Nazva.
     
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-3.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 43.31
    Продаж 43.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
20 лютого
14:09
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:06
Оновлено
Обстріл Херсона 20 лютого
Росія атакувала Україну ракетами, дронами і бомбами: в Одесі влучили в енергооб'єкт, у Херсоні - в багатоповерхівку, є загиблий та постраждалі
14:03
Кирило Буданов
Буданов вважає, що припинення вогню в Україні може статися у 2025 році
14:03
OPINION
Куди зникли всі формули миру і плани незламності?
13:51
Олаф Шольц
"Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому": Шольц заперечив думку Трампа, ніби Україна винна у війні з РФ
13:41
Фінляндія
У Фінляндії зняли з виборів кандидатку, яка назвала Україну частиною Росії
13:37
Наразі евакуацію населення з Торецька здійснити неможливо, - військовий із позивним "Титан"
13:36
Нікополь
Окупанти вдарили артилерією по Нікополю: двоє загиблих
13:30
Едгарс Рінкевичс та Володимир Зеленський
Рінкевичс розповів, за яких умов Латвія відправить миротворців в Україну
13:17
Українські полярники показали відео, на якому горбатий кит грався з човном науковців
13:14
Наземний роботизований комплекс "Тесля"
До експлуатації в ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс "Тесля"
12:59
прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Прем'єр Іспанії Санчес 24 лютого відвідає Київ
12:54
Сніг
Температура до -19 °C і сильний вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 21 лютого
12:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
"З Трампом так не можна": політолог-міжнародник Несвітайлов про помилку української влади у спілкуванні з президентом США
12:44
ЗСУ прапор
Сили оборони відновили позиції у Лисівці на Донеччині, РФ просунулася на Курщині, - DeepState
12:44
У армії РФ сталася серія вибухів FPV-окулярів у пілотів дронів, за операцією стоїть ГУР, – ЗМІ
12:35
Сі Цзіньпін
Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна до США
12:31
Мобільний зв'язок
Якість зв’язку і тарифи, - фахівець з електронних комунікацій Фроленков про те, як українці відчувають на собі атаки РФ на мобільних операторів
12:27
Зеленський та перша леді вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності
12:13
Україна, кримські татари
Якщо Крим залишиться окупованим, кримськотатарський народ може зникнути, - Княжицький
12:12
Григорій Усик
Григорій Усик вдруге став головою Вищої ради правосуддя
12:06
OPINION
Трамп vs Зеленський: Це не черговий епізод серіалу. Ми маємо бути дорослими
12:02
військові КНДР
"Вже не так зухвало": у ЗСУ розповіли, як змінилася тактика військових КНДР на Курщині
11:41
З Хмельницького військовим передали 120 FPV-дронів власної збірки
Міноборони цьогоріч спрямує понад 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів
11:37
газова свердловина
Росіяни масовано атакували газову інфраструктуру України, – Галущенко
11:31
Оновлено
У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася акція "Ангели пам’яті", священники відслужили панахиду за загиблими
11:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленського поставили перед вибором: або погодитися з Трампом, або залишитися без ключового союзника. Акценти світових ЗМІ 20 лютого
11:30
Ексклюзив
Прапор США
Постачають не тільки щось матеріальне, - ексспівробітник СБУ Ступак про військову допомогу з боку США
10:56
електроенергія
За добу енергетики повернули світло для понад 200 тис. українців: ситуація в енергосистемі 20 лютого
10:53
ХАМАС повернув тіла чотирьох ізраїльських заручників, серед яких мати та її двоє дітей
10:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 лютого: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
10:41
Україна - США, конгрес
США розглядають автоматичний вступ України до НАТО у разі порушення Росією мирної угоди, - NBC
10:22
ЗСУ, ППО
РФ вночі атакувала Україну 14 ракетами і 161 безпілотником: ППО знищила 80 дронів
10:16
анонімні повідомленя про замінування
У Києві затримали підозрюваного, який повідомив про нібито замінування будівлі в урядовому кварталі
10:16
Готували теракт проти ветерана-правоохоронця: СБУ у Дніпрі затримала агентурну групу спецслужб РФ
10:05
OPINION
Франція стала лідером підтримки України
10:00
PR
ASUS Zenbook DUO 2025: інноваційний ноутбук із двома екранами
09:54
На фото: A$AP Rocky та Ріанна
Загрожувало 24 роки увʼязнення: репера A$AP Rocky визнали невинуватим у справі про стрілянину з репером A$AP Relli
09:53
Австралія
Війна з Росією має завершитися на умовах України, - міноборони Австралії
09:52
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Куп'янському напрямку може мати в перспективі кризові наслідки, - військовий експерт Селезньов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV