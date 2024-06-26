"Будьте свідомими": мовний омбудсмен закликав батьків розмовляти з дітьми українською
Закон про мову не поширюється на приватне спілкування й не встановлює, якою мовою батькам слід говорити з дітьми, але бажано, щоб це була українська
Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи порушення і здобутки у сфері освіти протягом навчального 2023-2024 рр.
"Мовна ситуація в країні залежить від кожного з нас. Я звертаюсь до батьків: будьте свідомими, створюйте кращі можливості для опанування української мови для своїх дітей. Нашою поведінкою, нашим спілкуванням українською мовою ми подаємо ті необхідні приклади, які мають наслідувати наші діти", – висловився він.
Уповноважений зауважив, що мовний закон не поширюється на сферу приватного спілкування, проте, якщо дитина перебуває в українськомовному освітньому середовищі, а повертаючись додому, чує спілкування своїх батьків недержавною, то це не може на неї не впливати.
"Треба змінювати мовну парадигму в кожній родині. Дошкілля - це передусім про відповідальність батьків. Від їхнього мовного середовища, мовної стабільності залежить і те, якою мовою спілкуватимуться діти", – наголосив Кремінь.
Він також зазначив, що мова, особливо в умовах повномасштабної війни, є одним з елементів нацбезпеки та національної ідентичності.
- У травні 2024 року Верховний Суд України ухвалив рішення, яким підтвердив чинність і обов'язковість застосування правопису редакції 2019 року.
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