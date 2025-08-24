Було три третини зі своєю мотивацією, - історик Зінченко про всеукраїнський референдум 1 грудня

Про це розповів історик Олександр Зінченко в розмові з журналістом Віталій Портниковим до Дня Незалежності України в ефірі Еспресо.

"Я розпитував багатьох учасників і свідків тих подій про їхні відчуття та мотивації більшості українців під час голосування. І в цьому сенсі мені найближче до душі думка Юрія Щербака — відомого письменника та політичного діяча як союзного, так і українського масштабу". - сказав він.

Зінченко сказав, що Щербак оцінював, що приблизно третина людей, які проголосували за незалежність у грудні 1991 року, були справді ідеологічно налаштовані.

"Їх надихала ідея української незалежності, для них важливими були українська культура, мова, традиції тощо. Таких було приблизно третина тих, хто прийшов на виборчі дільниці і віддав свій голос "за". Ще третина — це так зване "ковбасне" голосування, пов’язане з економічною нерозвиненістю та побоюваннями. Ця частина виборців голосувала за незалежність, спираючись на економічні аргументи. До речі, був цікавий епізод із так званим прогнозом Дойче Банку, який, наскільки я розумію, фактично, був жартом студентів географічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка". - зазначив історик.

Він пояснив, в чому полягала його суть.

"Це інтелектуальна ідея, яка поширювалася ще перед квітневим загальнорадянським референдумом, де йшлося, що Україна, як самостійне економічне утворення, значно спроможніша, ніж у складі союзу з іншими менш розвиненими республіками. Цей аргумент активно працював на грудневому референдумі й допоміг переконати багатьох", - розповів Зінченко.

Історик пояснив, що ще одна третина - це ті, хто голосував, керуючись вказівками начальства.

"А начальство в ті часи - це Леонід Кравчук, який публічно закликав голосувати за незалежність. І ніхто не заперечував, особливо враховуючи, що в той самий час відбувалися перші президентські вибори, де спочатку було сім кандидатів, але один із них, Олександр Миколайович Ткаченко - найбільш ортодоксальний комуніст серед них - зняв свою кандидатуру перед голосуванням. Для виборців, лояльних до комуністів, це означало, що альтернатив небагато, і вони, в основному, слідували вказівкам Кравчука", - підсумував він.