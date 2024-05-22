"ЧАС ДІЯТИ.UA": у Києві відбувся форум національної ідентичності, який об'єднав представників бізнесу та громад

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Організаторами форуму стали міжнародна компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді". Учасники мали можливість напрацювати дієві механізми взаємодії: від отримання грантів, співфінансування - до партнерства з великим бізнесом.





Одна з учасниць події - Вікторія, власниця перепелиної ферми "Чарівний птах". Під час окупації Київщини росіяни знищили приміщення з птахами, але після відходу російських військ жінка разом з чоловіком почали відновлювати свій бізнес: відбудували приміщення та почали розводити перепелів.

Через те, що коштів на все не вистачало, подружжя вирішило податися на конкурс "Роби своє" від БФ "МХП-Громаді". У результаті Вікторія виграла грант.



"Ми створили базу та закупили комбікорм. Ми намагаємося розвиватись, ми все ж хочемо повернутися на ті позиції на ринку, на яких ми були на ринку до війни. Бо до війни ми входили до п'ятірки найпотужніших виробництв перепелиних яєць в Україні", - розповідає жінка.

Водночас підтримка переможців не закінчується лише отриманням гранту. Фонд та компанія МХП допомагають бізнесам консультаціями, навчають як досліджувати ринок та формувати свій бренд.

Тож цього року у "МХП-Громаді" вирішили залучити переможців створювати спільні проєкти та започаткували нововведення - форум, де зібрались бізнеси-переможці, представники влади та очільники громад.

Як зазначає директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай, головною метою бізнес-форуму є об'єднання людей з різних галузей в одному місці для обміну досвідом та напрацювання дієвих механізмів розвитку громад.

Організатори прагнуть створити екосистему для розвитку малих та середніх бізнесів в громадах, зокрема, налагодити логістику та ринки збуту їхньої продукції. Така стратегія допоможе підприємствам рости та локально створювати робочі місця.



"Сьогодні ми оперуємо магазинами та великою дистрибуційною системою, а також індустріальним виробництвом їжі. Коли це все об’єднується в екосистему та будуються відносини - це більш "антикрихкий бізнес" і для нас, і для всіх інших", - зазначив Олег Шмуляєв, заступник голови правління МХП з маркетингу.

Директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз переконаний, що форум став об'єднуючим середовищем, в якому взаємовигідно як фінансово, так і морально співпрацювати.

"Разом точно можна зробити більше, краще і точно якіснішу динаміку соціального та економічного розвитку", - наголосив він.