Чому Зеленський повернувся до костюмів: говорить його дизайнер Анісімов
Дизайнер Віктор Анісімов, який створює вбрання для президента України Володимира Зеленського, розповів про причини повернення глави держави до костюмів та про роль першої леді у зміні його стилю
Про це Анісімов розповів в інтерв’ю Telegraf.
Дизайнер зазначив, що знайомий із Володимиром Зеленським вже понад 20 років.
"Все зав’язалось ще на початку 2000-х, коли "Квартал 95" повернувся з Москви й вирішив розпочати нову сторінку – без КВК і Маслякова. Тоді вони захотіли оновити образ команди і звернулися до мене, як до одного з небагатьох на той час нішевих дизайнерів чоловічого одягу в Україні. Ми поступово переодягнули "Квартал" у класичні костюми – чорні краватки, білі сорочки, дизайнерські смокінги. Це виглядало несподівано й контрастно – і саме тому працювало", - сказав він.
Після початку повномасштабного вторгнення президент, як відімітив дизайнер, одягався функціонально – просто, стримано, відповідно до часу.
"Але перша леді звернула увагу, що на офіційних заходах вони виглядають надто контрастно – вона у відповідному до протоколу вбранні, а він – у військовому стилі. Прийшов час щось змінити – так я знову опинився у цій історії", - пригадав дизайнер.
Анісімов розповів, що перед ним було поставлено технічне завдання – "створити формений одяг у чорному кольорі, з легким натяком на сучасний крій і ледь вловимий фешн-відтінок".
"Це був ідеальний збіг: чорний – мій улюблений колір, формений силует – мій стиль. Так з’явилося це нове візуальне рішення – стримане, мужнє, водночас функціональне й естетичне", - додав дизайнер.
Найголовніше, за його словами, було, щоб президент узагалі погодився змінити свої образи.
"У січні ми створили капсулу, щоби він міг все побачити, приміряти. І вже за кілька днів після зустрічі з ним він з’явився у Ватикані в новому образі", - розповів Анісімов.
Він зізнався, що готовий образ був дещо завеликим на Зеленського, втім це швидко виправили.
"Президент пожартував: "Ти хочеш, щоб я так виглядав?" Ми тут же все підкололи, конструктивно відкоригували і вже за кілька днів він з’явився у новому вигляді на міжнародному рівні", - поділився Анісімов.
Дизайнер розповів, що між ними з президентом існує давня довіра. Він пропонує варіанти, а Зеленський погоджується або ні.
"Ми створили капсулу: футболки, куртки, сорочки. І фінальною річчю стала та "куртка-піджак" для саміту НАТО. Вона формальна, але з сучасним акцентом – округлі лацкани, нова геометрія. До речі, ми зробили і комплекти в хакі, але президент їх жодного разу не одягнув. Можливо, хакі йому просто набридло після трьох років", - зауважив Віктор Анісімов.
- Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ одягнув класичний чорний костюм замість звичного мілітарі.
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