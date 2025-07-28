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Чому Зеленський повернувся до костюмів: говорить його дизайнер Анісімов

Катерина Ганжа
28 липня, 2025 понедiлок
01:29
Суспільство Володимир Зеленський

Дизайнер Віктор Анісімов, який створює вбрання для президента України Володимира Зеленського, розповів про причини повернення глави держави до костюмів та про роль першої леді у зміні його стилю

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Про це Анісімов розповів в інтерв’ю Telegraf. 

Дизайнер зазначив, що знайомий із Володимиром Зеленським вже понад 20 років.

"Все зав’язалось ще на початку 2000-х, коли "Квартал 95" повернувся з Москви й вирішив розпочати нову сторінку – без КВК і Маслякова. Тоді вони захотіли оновити образ команди і звернулися до мене, як до одного з небагатьох на той час нішевих дизайнерів чоловічого одягу в Україні. Ми поступово переодягнули "Квартал" у класичні костюми – чорні краватки, білі сорочки, дизайнерські смокінги. Це виглядало несподівано й контрастно – і саме тому працювало", - сказав він.

Після початку повномасштабного вторгнення президент, як відімітив дизайнер, одягався функціонально – просто, стримано, відповідно до часу. 

"Але перша леді звернула увагу, що на офіційних заходах вони виглядають надто контрастно – вона у відповідному до протоколу вбранні, а він – у військовому стилі. Прийшов час щось змінити – так я знову опинився у цій історії", - пригадав дизайнер.

 Анісімов розповів, що перед ним було поставлено технічне завдання – "створити формений одяг у чорному кольорі, з легким натяком на сучасний крій і ледь вловимий фешн-відтінок". 

"Це був ідеальний збіг: чорний – мій улюблений колір, формений силует – мій стиль. Так з’явилося це нове візуальне рішення – стримане, мужнє, водночас функціональне й естетичне", - додав дизайнер.

Найголовніше, за його словами, було, щоб президент узагалі погодився змінити свої образи.

"У січні ми створили капсулу, щоби він міг все побачити, приміряти. І вже за кілька днів після зустрічі з ним він з’явився у Ватикані в новому образі", - розповів Анісімов. 

Він зізнався, що готовий образ був дещо завеликим на Зеленського, втім це швидко виправили. 

"Президент пожартував: "Ти хочеш, щоб я так виглядав?" Ми тут же все підкололи, конструктивно відкоригували і вже за кілька днів він з’явився у новому вигляді на міжнародному рівні", - поділився Анісімов.

Дизайнер розповів, що між ними з президентом існує давня довіра. Він пропонує варіанти, а Зеленський погоджується або ні. 

"Ми створили капсулу: футболки, куртки, сорочки. І фінальною річчю стала та "куртка-піджак" для саміту НАТО. Вона формальна, але з сучасним акцентом – округлі лацкани, нова геометрія. До речі, ми зробили і комплекти в хакі, але президент їх жодного разу не одягнув. Можливо, хакі йому просто набридло після трьох років", - зауважив Віктор Анісімов.

  • Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ одягнув класичний чорний костюм замість звичного мілітарі. 
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Мода
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