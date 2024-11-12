Чорна п'ятниця в Україні: що купувати під час сезонних знижок
Розумний підхід до шопінгу можливий навіть у дні чи тижні великих сезонних розпродажів. Так, пропозицій багато, і майже всі вони дуже спокусливі. Проте варто відразу налаштуватися на правильний лад та купувати тільки те, що потрібно
Головний розпродаж року — Чорна п'ятниця 2024. У цей день продавці та виробники пропонують максимально можливі знижки, бонуси та акції, щоб привабити більше покупців. Що з усього різноманіття дійсно варте вашої уваги цього року, розповідаємо далі в матеріалі.
Техніка та електроніка
Ця категорія товарів найчастіше опиняється на знижках, проте максимальні все ж бувають тільки на Чорну п’ятницю. З ними можна придивитися собі:
- смартфон у різних цінових сегментах;
- розумний годинник та аксесуари до нього;
- невеликі ручні приставки для ігор;
- планшети;
- техніку для підтримання гігієни та краси — епілятори, фени, локони, електричні зубні щітки, іригатори, бритви, машинки для підстригання волосся;
- техніку для кухні — блендери, комбайни, кавоварки, м’ясорубки, йогуртниці, ваги, духовки.
Габаритна техніка теж іноді зустрічається, але все ж рідше. Це може бути телевізор, холодильник, пральна машина тощо.
Косметика
Знижки будуть і у відомих мережах косметичних магазинів, і на сайтах брендів. Косметичні компанії пропонуватимуть придбати:
- креми;
- гелі для очищення;
- сироватки;
- тонери;
- есенції;
- маски;
- пілінги;
- сонцезахисні засоби тощо.
Зниження цін торкнеться і декоративних засобів. Іноді завдяки цьому можна придбати продукти з нових колекцій за ціною торішніх, а також лімітовані колекції чи ті, які зникають із полиць магазинів.
Одяг та взуття
Радимо розпочати купівлю одягу з того, щоб перебрати весь наявний гардероб. Це допоможе актуалізувати стан речей, які у вас вже є, скласти список того, що дійсно потребує заміни. Після цього почніть переглядати каталоги магазинів цінового сегмента мідл. За звичайних обставин ви може й не змогли б там придбати речі, проте зі знижками вдасться отримати в гардероб добре скроєну та якісну річ за менші гроші.
Це можуть бути:
- структуровані жакети, пальта, куртки та пуховики;
- джинси та сорочки зі щільного деніму з металевою фурнітурою;
- вовняні або кашемірові светри, кардигани, шарфи та шапки;
- шкіряні сумки, ремені та рукавички;
- базові футболки, сорочки та лонгсліви з натуральної бавовни.
Взуття — повсякденне та спортивне — теж знижуватиметься в ціні. Вдасться зекономити на тренувальних кросівках, чоботах і туфлях, балетках тощо.
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