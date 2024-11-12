Чорна п'ятниця в Україні: що купувати під час сезонних знижок

Головний розпродаж року — Чорна п'ятниця 2024. У цей день продавці та виробники пропонують максимально можливі знижки, бонуси та акції, щоб привабити більше покупців. Що з усього різноманіття дійсно варте вашої уваги цього року, розповідаємо далі в матеріалі.

Техніка та електроніка

Ця категорія товарів найчастіше опиняється на знижках, проте максимальні все ж бувають тільки на Чорну п’ятницю. З ними можна придивитися собі:

смартфон у різних цінових сегментах;

розумний годинник та аксесуари до нього;

невеликі ручні приставки для ігор;

планшети;

техніку для підтримання гігієни та краси — епілятори, фени, локони, електричні зубні щітки, іригатори, бритви, машинки для підстригання волосся;

техніку для кухні — блендери, комбайни, кавоварки, м’ясорубки, йогуртниці, ваги, духовки.

Габаритна техніка теж іноді зустрічається, але все ж рідше. Це може бути телевізор, холодильник, пральна машина тощо.

Косметика

Знижки будуть і у відомих мережах косметичних магазинів, і на сайтах брендів. Косметичні компанії пропонуватимуть придбати:

креми;

гелі для очищення;

сироватки;

тонери;

есенції;

маски;

пілінги;

сонцезахисні засоби тощо.

Зниження цін торкнеться і декоративних засобів. Іноді завдяки цьому можна придбати продукти з нових колекцій за ціною торішніх, а також лімітовані колекції чи ті, які зникають із полиць магазинів.

Одяг та взуття

Радимо розпочати купівлю одягу з того, щоб перебрати весь наявний гардероб. Це допоможе актуалізувати стан речей, які у вас вже є, скласти список того, що дійсно потребує заміни. Після цього почніть переглядати каталоги магазинів цінового сегмента мідл. За звичайних обставин ви може й не змогли б там придбати речі, проте зі знижками вдасться отримати в гардероб добре скроєну та якісну річ за менші гроші.

Це можуть бути:

структуровані жакети, пальта, куртки та пуховики;

джинси та сорочки зі щільного деніму з металевою фурнітурою;

вовняні або кашемірові светри, кардигани, шарфи та шапки;

шкіряні сумки, ремені та рукавички;

базові футболки, сорочки та лонгсліви з натуральної бавовни.

Взуття — повсякденне та спортивне — теж знижуватиметься в ціні. Вдасться зекономити на тренувальних кросівках, чоботах і туфлях, балетках тощо.