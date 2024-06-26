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Чотири стильні образи з білою футболкою: цікаві варіанти та ідеї

26 червня, 2024 середа
19:40
Суспільство Образи з білою футболкою

Біла футболка — це універсальний предмет гардеробу, який підходить для будь-якого сезону та стилю. Вона може бути основою як повсякденного, так і елегантного образу

Зміст

На початку свого існування біла футболка була частиною спідньої білизни. Вона виникла як нижня частина костюму, який носили під основним одягом. У XIX столітті чоловіки носили довгі підштаники, які з часом еволюціонували в коротші та більш зручні вироби. Перші футболки були виготовлені з бавовни та призначені для вбирання поту і збереження чистоти верхнього одягу.

Після Другої світової війни біла футболка швидко стала модним елементом гардеробу завдяки масовій культурі. Голлівуд зіграв у цьому значну роль. В 1950-х роках такі культові актори, як Марлон Брандо у фільмі "Трамвай "Бажання" (1951) та Джеймс Дін у фільмі "Бунтівник без причини" (1955), зробили білу футболку символом молодіжної непокори та стилю. Вони показали, що цей елемент може бути не тільки частиною спідньої білизни, але й модним та стильним предметом гардеробу.

В 1960-х і 1970-х роках біла футболка стала основою для самовираження та експериментів. Її почали використовувати як полотно для різноманітних принтів, написів та логотипів. А у 1980-х роках модні бренди, такі як Calvin Klein, Karl Lagerfeld та Ralph Lauren, включили білі футболки у свої колекції, підкреслюючи їхню універсальність та стиль.

Така базова річ може здатися на перший погляд однаковою та незмінною, однак існує безліч форм, дизайнів та силуетів, що змінювались впродовж десятиліть. Якщо ви захочете підібрати ідеальну футболку для вашого типу фігури, тоді доведеться постаратись, але результат буде того вартий.

"Зараз силует простої білої футболки знову змінився. Вона стала ідеальною базою для будь-якого образу й уже не видається модним протестом, адже прописана в сучасному гардеробі так міцно, що складно уявити, що може загнати її назад у вузький світ чоловічої спідньої білизни", - зазначають в матеріалі Vogue.

Еволюція білої футболки – це приклад того, як простий предмет одягу може стати важливою частиною модної індустрії та культури. Від спідньої білизни до модного елементу, ця річ з гардеробу пройшла довгий шлях, ставши незамінною для людей у всьому світі. Еспресо підібрало для вас п’ять готових образів з білою футболкою, які допоможуть вам виглядати стильно в будь-якій ситуації.

Стильний кежуал

Просто вдягніть свою базову білу футболку разом з улюбленими джинсами прямого крою або іншими, наприклад, mom jeans. Цей образ ідеально підходить для повсякденних виходів. Доповніть образ мінімалістичними аксесуарами, такими як тонкий срібний браслет або годинник і, звісно, сумочка. Чудово пасуватимуть до такого образу білі кеди, човники, яскраві кросівки або навіть туфлі на підборах.

Такий ансамбль виглядає стильно та невимушено, підходить для прогулянок, зустрічей з друзями чи шопінгу.

Фото: колаж Еспресо TV (Instagram @sofiarichiegrainge @claradyrhauge)

Елегантний офісний стиль

Якщо ви хочете створити більш формальний образ, спробуйте поєднати білу футболку з класичними штанами або костюмом. Важливо, що сьогодні такі класичні речі легко поєднуються як із взуттям на підборах, так із кросівками.

Цей варіант ідеальний для офісу або ділової зустрічі. Комбінування білої футболки з класичними штанами або костюмом виглядає стильно, сучасно та елегантно. Це чудовий спосіб поєднати комфорт і формальність. В якості аксесуарів можна додати елегантну сумку, годинник та невеликі сережки.

Фото: колаж Еспресо TV (Instagram @leiasfez та Vogue)

Літній образ зі спідницею

Біла футболка зі спідницею – це універсальне поєднання, яке підходить для різних випадків. Залежно від стилю спідниці, аксесуарів та взуття, можна створити образи для роботи, прогулянки або навіть вечірнього виходу.

Для створення легкого літнього луку виберіть білу футболку та максі або мідіспідницю з атласу. Спідниця може бути яскравого кольору або пастельного, бажано заправляти футболку, щоб чітко окреслити талію та зробити силует більш довгим. Додайте легкі аксесуари та романтичний образ, що ідеально підходить для літніх прогулянок або вечірніх виходів, - готовий.

Крім того, комбінуйте білу футболку з трендовими мініспідницями, спідницею-балоном, прозорими моделями або шкіряними варіантами. Ідей тут насправді безліч.

Фото: колаж Еспресо TV (Instagram @jeanettemadsen та Рinterest)

Образ із шортами

Біла футболка та шорти — це безпрограшне поєднання для створення стильних, комфортних і свіжих образів. Це ідеальний варіант для літніх днів, відпочинку на природі або активних прогулянок містом. 

Цьогоріч низка дизайнерів, зокрема Prada, Gucci, Emporio Armani, показали у своїх колекціях різні варіації мінішортів. Для створення більш елегантного повсякденного образу ви можете вибрати шорти з високою талією і поєднайте їх з білою футболкою. Доповніть образ лоферами, балетками або босоніжками. Можна додати легкий жакет або кардиган для завершення образу. Аксесуари, такі як годинник або невеликі сережки, нададуть вигляду завершеності.

Для більш романтичного образу виберіть шовкові шорти або моделі з легких струмливих тканин пастельного кольору: ніжно-рожеві, лавандові, блакитні або м’ятні. Додайте до них білу футболку і сандалі на низькому підборі. Ви можете переглянути колекції весна-літо Versace, Bally, або Emporio Armani та черпати натхнення звідти.

Фото: колаж Еспресо TV (Gucci та Рinterest)

Біла футболка є незамінним елементом гардероба, який можна використовувати для створення різних образів. Незалежно від вашого стилю, вона завжди буде виглядати доречно. Експериментуйте з різними комбінаціями та аксесуарами, щоб знайти свій ідеальний образ.

 

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