Давала прихисток нужденним, але змушувала страждати від болю: 5 вересня вшановують лавреатку Нобелівської премії миру матір Терезу

Читайте у огляді Еспресо, як мати Тереза стала святою і що відомо про її життя.

Марія Тереза ​​Бояджіу, більш відома як Мати Тереза ​​була албансько-індійською католицькою черницею, засновницею Ордену Місіонерок Милосердя та католицькою святою. Отримала багато нагород, зокрема Нобелівську премію миру 1979 року. Її життя та праця надихнули на створення книг, документальних фільмів та фільмів. Однак вона також зазнала критики за погані умови та відсутність медичної допомоги чи знеболення в її будинках для вмираючих.

Дитинство та родинні корені

Майбутня свята, відома всьому світу як Мати Тереза, народилася 26 серпня 1910 року в місті Скоп’є, яке тоді входило до складу Османської імперії. Її справжнє ім’я – Анжезе Гондже (Гонджа) Бояджіу. Родина була католицькою та албанською за походженням.

Анжезе стала наймолодшою дитиною у сім’ї Ніколли та Дранафіле Бояджіу. Її батько займався політичною діяльністю та бізнесом, однак помер за загадкових обставин, коли дівчинці було лише вісім років. Існує версія, що його отруїли сербські агенти через політичні мотиви. Втрата батька глибоко вплинула на родину, а мати виховувала дітей у дусі побожності, милосердя та відданості католицькій вірі.

Вже у 12 років Анжезе вирішила, що присвятить своє життя Богу. У 18 років вона покинула рідний дім і вирушила до Ірландії, де приєдналася до ордену Сестер Лорето. Там вона отримала ім’я Тереза – на честь святої Терези з Лізьє.

У 1929 році майбутня місіонерка прибула до Індії, яка стала її другою батьківщиною. Спочатку вона викладала у школі в Дарджилінгу, а згодом у католицькій школі в Калькутті. У 1931 році склала перші монаші обітниці, а в 1937 році дала урочисті довічні обітниці як черниця.

Переломним моментом у житті став 1946 рік. Тереза вирішила почати служіння серед найбідніших мешканців Калькутти. Вона отримала дозвіл залишити школу та взяла на себе нову місію,щоб жити серед бідних і допомагати їм. Це рішення стало початком її відомої діяльності.

Мати Тереза, фото: gettyimages

Заснування Ордену Місіонерок Милосердя

У 1950 році Тереза заснувала Орден Місіонерок Милосердя. Символом ордену стало просте біле сарі з двома синіми смугами. Сестри ордену зобов’язувалися жити у бідності, присвячуючи своє життя служінню "найбіднішим з бідних".

Першим важливим проєктом став хоспіс для вмираючих, облаштований у колишньому індуїстському храмі. Там бездомні отримували притулок, їжу й можливість померти з гідністю. Згодом з’явилися хоспіси для хворих на проказу, притулки для бездомних дітей та лікарні для найвразливіших.

До кінця ХХ століття орден поширив свою діяльність у понад 130 країнах світу.

Мати Тереза відома сміливими вчинками. Так у 1982 році, під час війни в Лівані, вона особисто домоглася припинення вогню між ворогуючими сторонами, щоб врятувати 37 дітей із заблокованої лікарні в Бейруті.

Її авторитет був настільки високим, що з нею зустрічалися світові лідери, прем’єр-міністри та Папи Римські.

У 1991 році вона вперше повернулася до Албанії, відкривши дім Братів Місіонерів Милосердя в Тирані.

Погіршення здоров'я та смерть

У 1983 році в Римі, під час візиту до Папи Івана Павла II, у матері Терези стався серцевий напад. У 1991 році, після нападу пневмонії в Мексиці, у неї виникли додаткові проблеми із серцем. Хоча вона перенесла операцію, її здоров'я явно погіршувалося. Померла мати Тереза 5 вересня 1997 року. Пролежала у відкритій труні в церкві Святого Томаса в Калькутті тиждень перед похороном.

Щоб відзначити 100-річчя з дня її народження, уряд Індії 28 серпня 2010 року випустив спеціальну монету номіналом 5 рупій (сума грошей, яку мала Мати Тереза, коли вона прибула до Індії).

Мати Тереза, фото: gettyimages

Суперечності та критика

Попри шану мільйонів людей, діяльність Матері Терези викликала суперечки. Лікарі та правозахисники критикували її хоспіси за брак медичного догляду, відсутність знеболювальних і використання застарілих практик.

Деякі дослідники, зокрема англійський журналіст Крістофер Гітченс, вважали, що вона більше пропагувала "цінність страждання", ніж реально боролася з бідністю. Також її критикували за жорстку позицію проти абортів і контрацепції.

Ставлення індійців до матері Терези також не було однозначно схвальним. Аруп Чаттерджі, лікар, який народився та виріс у Калькутті, сказав, що він "ніколи навіть не бачив черниць у цих нетрях".

Згідно з доповіддю канадських науковців, клініки Матері Терези отримували пожертви на мільйони доларів, але їм бракувало медичної допомоги, систематичної діагностики, необхідного харчування та достатньої кількості знеболювальних засобів для тих, хто відчував біль.

Активісти, які виступали за право на аборти, також критикували позицію Матері Терези. Вона ​​виділила аборт як "найбільшого руйнівника миру сьогодні".

На думку трьох науковців, "Мати Тереза ​​вважала, що хворі повинні страждати, як Христос на хресті".

Критику матері Терези намагалися оскаржити та спростувати інші. Прихильники підкреслюють, що її головним покликанням було духовне служіння, а не медицина чи політика.

Папа Іван Павло II сказав: "Де Мати Тереза ​​знайшла силу та наполегливість, щоб повністю присвятити себе служінню іншим? Вона знайшла це в молитві та в мовчазному спогляданні Ісуса Христа, Його Святого Обличчя, Його Святого Серця".

Мати Тереза ​​переживала сумніви та боротьбу у своїх релігійних переконаннях, які тривали майже 50 років, до кінця її життя.

Після смерті Матері Терези в 1997 році розпочався процес беатифікації (другий із трьох кроків до канонізації). Мати Тереза ​​була беатифікована 19 жовтня 2003 року і відома католикам як "Блаженна". Була канонізована Папою Франциском 4 вересня 2016 року на площі Святого Петра у Ватикані.

Мати Тереза, фото: gettyimages

Цікаві факти

На початку 1970-х років Мати Тереза ​​​​стала міжнародною знаменитістю.

За своє життя Мати Тереза ​​18 разів входила до десятки найшанованіших жінок у щорічному опитуванні Gallup.

4 вересня 2016 року вона була канонізована католицькою церквою як Свята Тереза ​​Калькуттська. Річниця її смерті, 5 вересня, тепер відзначається як день її пам'яті.

У 1979 році Мати Тереза ​​отримала Нобелівську премію миру "за роботу, здійснену в боротьбі за подолання бідності та страждань, які також становлять загрозу миру". Вона відмовилася від традиційного церемоніального банкету для лауреатів, попросивши, щоб його вартість у 192 000 доларів була передана бідним в Індії.

Святу нині вшановують у музеях, і її називають покровителькою низки церков. На її честь названо будівлі, дороги та комплекси, зокрема міжнародний аеропорт Албанії. День Матері Терези там є державним святом.