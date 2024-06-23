Де 24 червня в Україні пройдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона розповіла, що найближчої ночі пройдуть дощі з грозами на південному заході: Одещина, Чернівецька область та на сході України.

На решті територій вночі опадів не прогнозується.

Вдень дощі з грозами очікуються періодично у північній частині, включно з Волинню та Рівненщиною.

Ввечері 24 червня дощі пройдуть на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині та в Приазов'ї.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +22…+28 °С, у південній частині +28…+32 °С.

Погода у Києві

У столиці 24 червня прогнозуються короткочасні дощі, місцями із грозами. Спека малоймовірна, вдень очікується +22…+24 °С.

"На тижні в Україні дощів буде небагато, переважно навколо Карпат. Температура повітря становитиме +25…+29 °С, місцями на півдні та заході до +28…+32 °С", - написала Наталка Діденко.