Де 24 червня в Україні пройдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
У понеділок, 24 червня, в деяких регіонах України пройдуть дощі, переважно з грозами
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Вона розповіла, що найближчої ночі пройдуть дощі з грозами на південному заході: Одещина, Чернівецька область та на сході України.
На решті територій вночі опадів не прогнозується.
Вдень дощі з грозами очікуються періодично у північній частині, включно з Волинню та Рівненщиною.
Ввечері 24 червня дощі пройдуть на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині та в Приазов'ї.
Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +22…+28 °С, у південній частині +28…+32 °С.
Погода у Києві
У столиці 24 червня прогнозуються короткочасні дощі, місцями із грозами. Спека малоймовірна, вдень очікується +22…+24 °С.
"На тижні в Україні дощів буде небагато, переважно навколо Карпат. Температура повітря становитиме +25…+29 °С, місцями на півдні та заході до +28…+32 °С", - написала Наталка Діденко.
- 11 квітня в столиці України зафіксували два температурні рекорди.
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