День святого Валентина 2024: як виникло свято та як в цей день прийнято вітати

День святого Валентина, або День закоханих, є одним із найбільш роматичних та очікуваних свят у багатьох країнах світу. Цього дня зазвичай обмінюються любовними листами, цукерками, квітами та проводять час разом. Для багатьох цей час є чудовою нагодою виразити свої почуття та прихильність.

День святого Валентина: історія свята

Свято закоханих має коріння в різних легендах та історичних оповідях. Одна з легенд пов'язує його із священиком Валентином, який жив у Римі у III столітті. Згідно з цією легендою, Валентин проводив весільні обряди для пар, незважаючи на заборону імператора, який вважав, що неодружені чоловіки більш ефективні під час війни. Згодом Валентин був ув'язнений за свою діяльність, а в неволі зустрів своє кохання – доньку тюремника. Він написав їй романтичний лист та підписав "Твій Валентин", однак дівчина прочитала свою "валентинку" лише після того, як чоловіка вже стратили.

Інша версія пов'язує День святого Валентина з римським святом Луперкалія, яке відзначалося 15 лютого та вважалося святом плодючості. Під час святкування виконувалась низка язичницьких обрядів, зокрема принесення в жертву тварин. У 496 році Папа Геласій І вирішив перейменувати фестиваль Луперкалія на честь Святого Валентина та встановив його святкування 14 лютого. Це було спробою церкви адаптувати популярні язичницькі свята та обряди до християнської традиції. Таким чином, День святого Валентина отримав християнське значення, став символом кохання та романтики.

Сьогодні виокремити де правда, а де вигадка досить складно, але День святого Валентина став символом кохання, романтики та почуттів між близькими людьми.

Фото: history.com

Символи та традиції свята

День святого Валентина - це час для виявлення кохання та пристрасті різноманітними способами, одним з найпоширеніших є любовні зізнання. Для багатьох цей час особливий, закохані можуть вперше висловити свої почуття або зробити важливий крок у стосунках – освідчитися. Крім того, цього дня дуже багато людей одружуються.

Одним із головних символів Дня закоханих є Купідон, який пов'язаний з римською міфологією. У грецькій міфології його відповідником є Ерос, який виступав як посланець кохання та відповідальний за те, щоб стріли любові потрапляли у серця людей. Бога кохання у ранньому мистецтві зображали як вродливого юнака, згодом образ був переосмислений та постав у ролі маленького крилатого хлопчика з луком та стрілою. З часом образ Ероса злили з образом Купідона, що стало основою для сучасного зображення Амура з луком, який символізує кохання та романтику, тому часто асоціюється з Днем святого Валентина.

Фото: ThoughtCo.com

Подарунки також відіграють важливу роль у святкуванні, вони можуть бути дуже різними - від невеликих символічних до більш значущих та розкішних. Однак "валентинка" вважається обов'язковим елементом, оскільки вона додає особливого шарму, виражає ніжність та відданість. Також, традиційним вважають подарунок у вигляді шоколаду та цукерок.

Традиції святкування Дня святого Валентина створюють атмосферу романтики та кохання, яка дарує радість та щастя тим, хто відзначає цей особливий день.