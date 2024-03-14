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День українського добровольця: історія та чому обрана саме ця дата

14 березня, 2024 четвер
10:00
Суспільство День українського добровольця

Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День українського добровольця. Ці люди вражають своєю відданістю, хоробрістю, силою та готовністю діяти

Цей день присвячений вшануванню та підтримці людей, які добровільно вступають у лав військових чи територіальної оборони для захисту національних інтересів та безпеки України. Добровольці грають важливу роль у підтримці Збройних Сил та в утриманні обороноздатності країни. Цей день є відзначенням їхньої самовідданої праці, мужності та жертовності на благо України.

Відвага та наполегливість добровольців інколи вражає навіть професійних та досвідчених військових. Вони не мали намірів обирати військову службу у ролі своєї професії чи покликання, але саме добровольці – це ті, хто свідомо покинули своє мирне життя та стали на захист, озброюючись за лічені місяці або навіть дні.

Чому обрана дата 14 березня?

Дата 14 березня для відзначення Дня українського добровольця має особливе символічне значення. Саме цього дня у 2014 році відбувся виїзд перших 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану до тренувальної бази в Нових Петрівцях. Ці чоловіки та жінки, стали символами волі та патріотизму. Російська агресія спонукала безстрашних українців до самовідданого вступу у боротьбу за майбутнє своєї країни. Їх внесок неможливо переоцінити, адже вони дали змогу провести мобілізацію та забезпечити військо, що врятувало українську державність від поневолення.

Згодом, у 2017 році було закріплено на законодавчому рівні відзначення цієї дати, відповідно до постанови парламенту № 1822-VIII від 17 січня. "З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості", - зазначено у тексті документу.

Цей день вшановує героїзм, сміливість та непохитну віру в перемогу над злом, а також відзначає невмирущий внесок добровольців у становлення та збереження незалежності та суверенітету України.

Фото: kyivcity.gov.ua

Історія українського добровольчого руху

Запорозька Січ є одним із перших та найвідоміших прикладів добровольчого об'єднання для захисту територіальних інтересів та боротьби проти загарбників. Вона була оборонною і військовою організацією козаків на території сучасної України.

Перша світова війна стала періодом, коли українці вирішили скористатися можливістю для боротьби за незалежність своєї країни. Протистояння між Австро-Угорщиною й Росією створило сприятливі умови для цього. Багато українців добровільно приєдналися до військових формувань, зокрема до Українського Січового Стрілецького корпусу (УСС). Хоча лише обмежена кількість добровольців отримала дозвіл на прийняття присяги та створення легіону УСС, вони проявили величезну відвагу та героїзм, незважаючи на складнощі. Недостатнє озброєння та незадовільні умови життя не зупинили їх у боротьбі за свою країну. Ці добровольці заслужено здобули славу як найвідважніші воїни того часу.

Якщо повернутись до подій сучасності, тоді відповідно до даних УІНП, під час бойових дій у 2014–2015 роках в ході українського супротиву російській агресії на сході України, активну участь брали орієнтовно 40 добровольчих батальйонів. Значна частина з них згодом з часом були переформатовані у військові частини та ввійшли до складу силових структур, продовжуючи свою боротьбу за мир та стабільність.

Звісно, це лише декілька прикладів з безлічі історій. Протягом віків, значна кількість українців ставали добровольцями та брали зброю до рук, щоб боронити незалежність України. Тому, цьогоріч 12 березня Український інститут національної пам'яті (УІНП) спільно з Національним музеєм Революції Гідності, Інформаційно-виставковим центром Музею Майдану та істориками провели дискусію "Добровольці у боротьбі за незалежність України – від 1914 до 2024 року", де обговорювали феномен добровольчого руху та його розвиток протягом років.

Нову віху розвитку українського добровольчого руху було отримано завдяки прийняттю Закону України "Про основи національного спротиву" у липні 2021 року. Згідно з цим документом, добровольчі формування територіальної громади тепер визнаються як важливий елемент національної оборони. Ці військові підрозділи формуються на добровільних засадах з громадян України, що проживають у відповідних територіальних громадах, та призначені для участі у підготовці та виконанні завдань на території громад. Це закріплює роль добровольців територіальної оборони як ключового елементу в системі захисту країни, забезпечує їм відповідний правовий статус та підтримку.

У грудні 2021 року Уряд затвердив Положення про добровольчі формування територіальних громад. Так, почали з'являтися перші добровольчі об'єднання, які були покликані для захисту територіальної громади. Ця ініціатива викликала широкий резонанс, мережа формувань почала активно розвиватися. Вони діють під наглядом командувача військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ з врахуванням територіального принципу.

Коли у 2022 році російська армія почала повномасштабне вторгнення, у відповідь на цю військову агресію, українці з новою силою почали добровільно брати до рук зброю та вступати до ЗСУ або територіальної оборони. Тисячі людей вступили до армії, багато з них повернулися з-за кордону, готові захищати свою країну. Поряд з українськими патріотами у рядах добровольців також з'явилися іноземні громадяни. Уряд закликав світ об'єднатися з українцями у спільній боротьбі за мир та демократію, підтримуючи ідеали вільної та справедливої держави.

Українські добровольці - це символ мужності, відваги і самопожертви. Їхні дії та рішення визначають майбутнє нашої держави. Дякуємо кожному та кожній, низький уклін та шана Героям!

Теги:
Новини
ЗСУ
Війна з Росією
територіальна оборона
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