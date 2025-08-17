Дениса Прокопенка Редіса нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня
Президент Володимир Зеленський нагородив командира 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка орденом Богдана Хмельницького II ступеня
Про це йдеться в указі президента від 15 серпня.
Державну нагороду України орден Богдана Хмельницького призначають за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України.
Читайте також: Шлях від командира "Азову" до керівника корпусу: як Денис Редіс Прокопенко формує нову армію
Корпус Редіса нині тримає оборону біля Покровська.
Нещодавно бійці корпусу Нацгвардії "Азов" разом із суміжними підрозділами зачистили шість населених пунктів на Покровському напрямку: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.
Денис Прокопенко — полковник Нацгвардії, Герой України. На початку повномасштабної війни він був командиром операції битви за Маріуполь. Разом з іншими азовцями потрапив у полон, де провів 123 дні. Прокопенка обміняли 21 вересня 2022 року, згодом він повернувся на фронт.
У квітні 2025 року Редіс очолив новий корпус Національній гвардії України.
