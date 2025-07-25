Держагентство оштрафувало на 4,8 млн грн "Труха Україна" за нелегальну рекламу казино

Про це повідомило Мінцифри.

"Державне агентство PlayCity продовжує боротися з незаконною рекламою азартних ігор і лотерей. Після моніторингу популярних telegram-каналів виявили: "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат — штраф 4,8 млн грн для власника каналу", – йдеться в повідомленні.

PlayCity виявило, що канал систематично й незаконно рекламував азартні ігри, використовував маніпулятивні фрази типу "Виграла 2100 грн зі 100", "Підписник забрав 17 тисяч", не маркував попередження про лудоманію.

Також "Труха Україна" не має реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами. Водночас він здійснював рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

"Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників telegram-каналів. Закон єдиний для всіх — і кожне порушення матиме наслідки", – наголосили в Мінцифри.