Держагентство оштрафувало на 4,8 млн грн "Труха Україна" за нелегальну рекламу казино
Державне агентство PlayCity оштрафувало telegram-канал "Труха Україна" за нелегальну рекламу казино на 4,8 млн грн
Про це повідомило Мінцифри.
"Державне агентство PlayCity продовжує боротися з незаконною рекламою азартних ігор і лотерей. Після моніторингу популярних telegram-каналів виявили: "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат — штраф 4,8 млн грн для власника каналу", – йдеться в повідомленні.
PlayCity виявило, що канал систематично й незаконно рекламував азартні ігри, використовував маніпулятивні фрази типу "Виграла 2100 грн зі 100", "Підписник забрав 17 тисяч", не маркував попередження про лудоманію.
Також "Труха Україна" не має реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами. Водночас він здійснював рекламу без договору з ліцензованими організаторами.
"Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників telegram-каналів. Закон єдиний для всіх — і кожне порушення матиме наслідки", – наголосили в Мінцифри.
- 12 липня Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 мільярда гривень компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.72Продаж 49.38
- Актуальне
- Важливе