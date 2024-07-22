Держсекретар Ватикану відвідав костел Святого Миколая у Києві
Державний секретар Святого престолу і Ватикану кардинал Пʼєтро Паролін у понеділок, 22 липня, відвідав костел Святого Миколая у Києві
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Зокрема кардинал Пʼєтро Паролін поспілкувався з духовенством та вірянами храму.
Парафія костелу Святого Миколая вірить, що візит держсекретаря Ватикану дасть позитивний результат у вирішенні питання щодо костелу.
"Сьогоднішній візит держсекретаря кардинала Пароліна, теж який говорив, що вони теж працюють, і теж разом для того, щоб цей день наблизився, щоб парафіяни могли все ж таки одного дня бути цими власниками, бути тими, так як і має бути. Храм побудований був для молитви, для богослужінь", - зазначив вікарій парафії Андрій Гавліч.
Він також розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії храм долучився до допомоги українцям.
"Від початку широкомасштабної війни тут тонни і тонни були гуманітарної допомоги. Тут люди мали прихисток військовий. Надалі плануємо теж відкрити якийсь центр реабілітації. Постійно співпрацюємо, допомагаємо і біженцям. І це є дім молитви. Все. Тобто немає тут якоїсь більшої речі, як тільки просимо про таку справедливедливість Божу", - сказав вікарій.
- 7 листопада повідомлялося, що костел св. Миколая в Києві буде передано в користування парафії Римсько-католицької церкви після внесення необхідних змін до законодавства і створення Національного будинку музики.
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