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DIM.RIA — надійний маркетплейс для пошуку житла в новобудовах

Юлія Юліна
10 жовтня, 2024 четвер
18:25
Суспільство

Шукаєте житло в новобудові? Завітайте на маркетплейс ДІМ РІА, що створена для всіх, хто прагне комфорту сучасного світу

Зміст

Метою його створення було надання актуальних і перевірених оголошень від забудовників і посередників. Місія маркетплейсу — об'єднання ваших інтересів із пропозиціями від будівельних компаній. Реєструйтеся на DIM.RIA та отримайте безліч переваг офіційного користувача. Команда маркетплейсу зробить усе можливе для того, щоб кожен знайшов свій дім мрії!

Розділ новобудов: містка категорія з безліччю пропозицій

Якщо вас цікавлять новобудови DIM.RIA, то ви на правильному шляху. Переходьте до відповідного розділу, в якому передбачені такі категорії від забудовників:

  • квартири;

  • котеджі;

  • таунхауси;

  • комерційні приміщення.

Окремо можете подивитися та ознайомитися з кожною компанією, вибравши потрібні область і регіон. Сортуйте за рейтингом або за кількістю об'єктів. Обирайте саме те, що вам потрібно.

Як працює пошук DIM.RIA

Зрозумілий інтерфейс сайту дасть змогу за мить отримати необхідну інформацію. Сортуйте за встановленими критеріями, зберігайте до обраного, порівнюйте пропозиції, читайте опис і дивіться фото. Для цього надається повна інформація про всі новобудови України, тому вам не потрібно шукати інші ресурси.

Чому DIM.RIA найкращі

DIM.RIA зацікавлений у тому, щоб ви мали змогу знайти саме те житло, що вас цікавить. Приватні будинки чи квартири від забудовника — знайдеться найкраща пропозиція за вашими вимогами. Зручний сайт і ретельно перевірені оголошення — ось чим пишається команда маркетплейсу впродовж багатьох років та за що отримує багато гарних відгуків.

Які переваги ви отримуєте від користування маркетплейсом

Якщо ви вже для себе визначили, що саме вас цікавить, залишилося знайти відповідний варіант. 

Що ще ви отримуєте:

  • зручний інструмент для простого та швидкого пошуку;

  • перевірені оголошення;

  • можливість порівняння та зберігання оголошень в обрані;

  • особистий кабінет для простішої взаємодії з порталом.

Тож якщо вам потрібно житло в новобудові — шукайте його на DIM.RIA.

Теги:
Новини
Україна
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