До Києва прибули амбасадор UNITED24 астронавт Келлі і режисер Лайман

Про це повідомляє UNITED24.

"Наш амбасадор, астронавт Скотт Келлі разом із режисером стрічок "Ідентифікація Борна" і "Містер та місис Сміт" Дагом Лайманом прибув ранковим потягом", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Скотт Келлі - колишній капітан ВМС США. Він здійснив чотири космічні польоти та встановив декілька рекордів: зі сумарного перебування в космосі протягом 520 днів 10 годин і 33 хвилин і безперервного перебування на орбіті - 340 днів поспіль.

Дуглас "Даг" Лайман - американський режисер і продюсер. Автор багатьох популярних фільмів 1990-2010-х років, серед яких "Свінгери" (1996), "Ідентифікація Борна" (2002), "Містер і місис Сміт" (2005), "Телепорт" (2008), "Гра без правил" (2010), "На межі майбутнього" (2014).