До Києва прибули амбасадор UNITED24 астронавт Келлі і режисер Лайман
У четвер, 23 травня, до столиці України прибули амбасадор UNITED24 астронавт Скотт Келлі й режисер Даг Лайман
Про це повідомляє UNITED24.
"Наш амбасадор, астронавт Скотт Келлі разом із режисером стрічок "Ідентифікація Борна" і "Містер та місис Сміт" Дагом Лайманом прибув ранковим потягом", - йдеться у повідомленні.
Довідка. Скотт Келлі - колишній капітан ВМС США. Він здійснив чотири космічні польоти та встановив декілька рекордів: зі сумарного перебування в космосі протягом 520 днів 10 годин і 33 хвилин і безперервного перебування на орбіті - 340 днів поспіль.
Дуглас "Даг" Лайман - американський режисер і продюсер. Автор багатьох популярних фільмів 1990-2010-х років, серед яких "Свінгери" (1996), "Ідентифікація Борна" (2002), "Містер і місис Сміт" (2005), "Телепорт" (2008), "Гра без правил" (2010), "На межі майбутнього" (2014).
- 27 листопада Скотт Келлі вже приїжджав до Києва. Наприкінці жовтня він став послом United24
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