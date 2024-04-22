До Києва прибув мер Гамбурга: передав автобуси та карети швидкої допомоги

Про це Кличко розповів у Telegram.



Зазначається, що сьогодні Київ отримав від Гамбурга нову партію допомоги - три міських пасажирських автобуси Mercedes - з низькою підлогою та сучасним салоном, системою кондиціонування. За словами Кличка, найближчим часом вони вийдуть на столичні маршрути.

Крім того, Гамбург передав Києву три сучасні карети швидкої допомоги Mercedes.

Як розповів мер столиці, усього від початку повномасштабної війни Гамбург надав Києву 6 сучасних пасажирських автобусів та 9 "швидких". Найближчим часом надійдуть ще кілька міських автобусів.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Гамбург прихистив 45 тисяч українців, які рятувалися від війни. Також за цей час місто надало Києву велику кількість гуманітарної допомоги, медичних засобів", - додав Кличко.