До Києва прибула двопартійна делегація конгресу США

Про це повідомило посольство США в Україні у соцмережі Х.

"Посольство США в Києві радо вітає сьогодні двопартійну делегацію Конгресу США", - зазначили у диппредставництві.

До складу делегації увійшли Том Кін, Білл Кітінг, Мадлен Дін та Натаніель Моран.

"Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною", - йдеться у повідомленні.