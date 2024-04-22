До Києва прибула двопартійна делегація конгресу США
У понеділок, 22 квітня, з візитом до української столиці прибула двопартійна делегація американських конгресменів
Про це повідомило посольство США в Україні у соцмережі Х.
"Посольство США в Києві радо вітає сьогодні двопартійну делегацію Конгресу США", - зазначили у диппредставництві.
До складу делегації увійшли Том Кін, Білл Кітінг, Мадлен Дін та Натаніель Моран.
"Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною", - йдеться у повідомленні.
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