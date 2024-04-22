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До Києва прибула двопартійна делегація конгресу США

22 квітня, 2024 понедiлок
12:49
Світ До Києва прибула двопартійна делегація конгресу США

У понеділок, 22 квітня, з візитом до української столиці прибула двопартійна делегація американських конгресменів

Про це повідомило посольство США в Україні у соцмережі Х.

"Посольство США в Києві радо вітає сьогодні двопартійну делегацію Конгресу США", - зазначили у диппредставництві.

До складу делегації увійшли Том Кін, Білл Кітінг, Мадлен Дін та Натаніель Моран.

"Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною", - йдеться у повідомленні.

  • 21 квітня у Харкові представникам міжнародних делегацій Данії, Естонії, Франції, Швеції та високопосадовцям ООН презентували план відновлення теплової інфраструктури міста.
Теги:
Україна
США
новини Києва
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