До Києва з робочим візитом приїхав глава МЗС Литви
У четвер, 25 січня, до Києва із робочим візитом приїхав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він планує зустрітися українськими посадовцями
Про це він повідомив у Х.
"Я повернувся до столиці найбільш надихаючих європейців, яких я коли-небудь зустрічав, і дізнаюся, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!" - написав Ландсбергіс.
Литовський мовник LRT пише, що глава МЗС планує зустрітися з офіційними особами України. Крім цього, це вже восьмий візит Ландсберга в Україну з початку російського повномасштабного вторгнення.
"Багато експертів визнають, і ми в Литві говоримо, що 2024 рік може бути і буде надзвичайно важливим для перебігу війни в Україні", - сказав Ландсбергіс.
- Нещодавно Ландсбергіс заявив, що для перемоги над Росією Україні потрібні не 40 реактивних систем залпового вогню HIMARS, а 400. І було б добре, якби ЗСУ отримала не 80 танків, а тисячу.
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