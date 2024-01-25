До Києва з робочим візитом приїхав глава МЗС Литви

Про це він повідомив у Х.

"Я повернувся до столиці найбільш надихаючих європейців, яких я коли-небудь зустрічав, і дізнаюся, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!" - написав Ландсбергіс.

Литовський мовник LRT пише, що глава МЗС планує зустрітися з офіційними особами України. Крім цього, це вже восьмий візит Ландсберга в Україну з початку російського повномасштабного вторгнення.

"Багато експертів визнають, і ми в Литві говоримо, що 2024 рік може бути і буде надзвичайно важливим для перебігу війни в Україні", - сказав Ландсбергіс.