Для перемоги Україні потрібні не 40 систем HIMARS, а 400, – очільник МЗС Литви

Про це очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав у Давосі, передає Укрінформ.

"Було б дуже добре взяти на себе зобовʼязання не лише підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, а й сказати: скільки знадобиться для перемоги, а також додати: що б не знадобилося для перемоги. Це буде стримувальним меседжем для Путіна", - зазначив міністр.

Читайте також: РСЗВ HIMARS у Збройних Силах України: на що здатна ця високоточна зброя

Боєприпаси для України: що відомо

13 квітня 2023 року Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.

23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.

1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.

13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.

5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.

На початку листопада стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.

Однак 11 січня Єврокомісія запевнила, що Україна отримає обіцяні 1 млн снарядів до весни.