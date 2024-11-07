До кінця року 20 дитячих будинків сімейного типу з Донеччини отримають житло в інших регіонах

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Наразі триває пошук житла для 9 дитячих будинків сімейного типу та розгляд вже знайдених 11 приміщень для проживання", - написав Філашкін.

Він розповів, що наразі 5 родин евакуювалися на Київщину, 4 - на Одещину, 3 - на Дніпровщину, по 2 - на Вінниччину і Франківщину, по 1 - Полтавщину, Черкащину, Кіровоградщину та Закарпаття.

Очільник ОВА також додав, що житло, придбане державним коштом, перебуватиме у власності громад, а сім'ї отримають його у безоплатне користування.