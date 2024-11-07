До кінця року 20 дитячих будинків сімейного типу з Донеччини отримають житло в інших регіонах
До кінця цього року 20 дитячих будинків сімейного типу з Донецької області отримають житло в більш безпечних регіонах України
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Наразі триває пошук житла для 9 дитячих будинків сімейного типу та розгляд вже знайдених 11 приміщень для проживання", - написав Філашкін.
Він розповів, що наразі 5 родин евакуювалися на Київщину, 4 - на Одещину, 3 - на Дніпровщину, по 2 - на Вінниччину і Франківщину, по 1 - Полтавщину, Черкащину, Кіровоградщину та Закарпаття.
Очільник ОВА також додав, що житло, придбане державним коштом, перебуватиме у власності громад, а сім'ї отримають його у безоплатне користування.
- У населених пунктах Донецької області, які перебувають у зоні активних бойових дій, залишається близько 61 тис. населення, зокрема 580 дітей.
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