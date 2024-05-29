До України прибув заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо
У середу, 29 травня, до Києва із візитом прибув заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Воллі Адейємо
Про це повідомляє посольство США в Україні.
Зазначається, що Воллі Адейємо планує зустрітися з українськими високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США.
"Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Воллі Адейємо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші наступні кроки щодо посилення санкцій та зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів", - йдеться у повідомленні.
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