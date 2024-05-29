До України прибув заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо

Про це повідомляє посольство США в Україні.

Зазначається, що Воллі Адейємо планує зустрітися з українськими високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США.

"Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Воллі Адейємо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші наступні кроки щодо посилення санкцій та зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів", - йдеться у повідомленні.