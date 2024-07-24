Дощі та грози в низці регіонів: прогноз погоди на 25 липня від Наталки Діденко
У четвер, 25 липня, у західних областях і місцями на Житомирщині очікуються дощі з грозами
Про це повідомила у Telegram синоптик Наталка Діденко.
"У західних областях - дощі, грози, прохолода. +20...+25°C. На півночі - без опадів, лише на Житомирщині локальні грозові дощі. Вдень +24...+28°C", - написала пані Діденко.
Крім того, на Одещині місцями можливий дощ із грозою. Температура на півдні України впродовж дня становитиме +28...+32°C.
На сході в четвер буде сухо, сонячно, +27...+30°C. У центральних областях - без опадів, +26...+30°C, на Вінниччині термометри покажуть +23...+25°C.
У Києві 25 липня очікується суха погода з температурою повітря близько +27°C.
За даними пані Діденко, субота і неділя в Україні будуть спекотнішими, але у понеділок 29 липня температура повітря знизиться в більшості областей.
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