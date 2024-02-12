Дощі, тумани і плюсова температура: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні 13 лютого

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра в Україні буде досить тепло - вдень температура сягатиме +6...+11 °C, зокрема на півдні +9...+14 °C, а в Криму до +15...+17 °C.

Водночас це тепло розмиється дощами, які переважатимуть у більшості областей України.

Також вологість посилюватимуть тумани, через що видимість на дорогах буде гіршою. Натомість сильного вітру не прогнозується.

Погода у Києві

У столиці 13-го лютого буде вогко, мокро та туманно. Температура повітря вдень підніметься до +8...+10 °C.

Синоптикиня зазначає, що надалі впродовж тижня поступово холоднішатиме.