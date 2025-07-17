Дощі з грозами усюди, окрім півдня: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яку погоду чекати 18 липня

Про це Наталка Діденко повідомила у facebook.

За прогнозом синоптикині 18 липня температура повітря буде такою:

захід +17...+23 °C;

північ +23...+27 °C;

центр +17 °C (Вінниччина) до +32 °C на Дніпровщині;

(Вінниччина) до +32 на Дніпровщині; схід +27...+35 °C;

південь +28...+32 °C .

Вказано, дощі з грозами пройдуть майже всюди, у західних областях вони будуть сильніші, а південні оминуть.

У Києві очікують близько +20 °C вдень. Місцями можливі дощі та грози.

Підвищення температури варто чекати з 21-22 липня.