Дощі з грозами усюди, окрім півдня: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яку погоду чекати 18 липня
У п'ятницю, 18 липня, в Україні прогнозують дощову погоду з грозами: негода омине південь, але у західних областях дощитиме найбільше
Про це Наталка Діденко повідомила у facebook.
За прогнозом синоптикині 18 липня температура повітря буде такою:
- захід +17...+23 °C;
- північ +23...+27 °C;
- центр +17 °C (Вінниччина) до +32 °C на Дніпровщині;
- схід +27...+35 °C;
- південь +28...+32 °C.
Вказано, дощі з грозами пройдуть майже всюди, у західних областях вони будуть сильніші, а південні оминуть.
У Києві очікують близько +20 °C вдень. Місцями можливі дощі та грози.
Підвищення температури варто чекати з 21-22 липня.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що в Україні очікується поступове зниження температури.
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