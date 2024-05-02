Достатньо одіозна фігура: релігієзнавиця Филипович про митрополита УПЦ МП Луку, який отримав підозру від СБУ

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Очільник Запорізької єпархії УПЦ МП митрополит Лука – достатньо одіозна фігура, він демонстрував послідовність і вірність російській православній церкві. Ви ж розумієте, що чим ближче до кордону з Росією, тим треба бути обачнішим у звинуваченнях в українофільстві, як вони зараз кажуть, нацизмі, фашизмі й таке інше. І він витримав ту лінію, яку від нього очікували. Людина, яка вихована у московських традиціях, на традиціях московських духовних шкіл, інакше і не могла себе повести",- зауважила релігієзнавиця.

За її словами, митрополит Лука належить до праворадикального крила в українській православній церкві, ніколи не демонстрував своєї прихильності до України. Напевно, українську православну церкву сприймав як національну не за змістом та формою, а просто за назвою.

"Це дочірня церква від російської православної церкви, а українською називається лише через географічне розташування на території України. Чогось було іншого чекати від митрополита Луки, та й від усієї ієрархії цієї церкви, ми, релігієзнавці, і не сподівалися, тому що знаємо звідки ці люди прийшли, де вони виховувалися, якими наративами годувалися всі ці роки. Бувши спочатку екзархатом (намісництво за межами метрополії, – ред.) руської православної церкви, а потім вже стабільною філією цієї церкви, вони мусили відпрацьовувати загальні традиції російських скрєп", - підкреслила Людмила Филипович.