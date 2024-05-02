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Достатньо одіозна фігура: релігієзнавиця Филипович про митрополита УПЦ МП Луку, який отримав підозру від СБУ

2 травня, 2024 четвер
15:45
Суспільство Митрополит УПЦ МП Лука та Василь Ломаченко (праворуч)
Зміст

Людмила Филипович, релігієзнавиця, докторка філософських наук, професорка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, зазначила, що митрополит Лука належить до праворадикального крила в українській православній церкві, ніколи не демонстрував своєї прихильності до України

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Очільник Запорізької єпархії УПЦ МП митрополит Лука – достатньо одіозна фігура, він демонстрував послідовність і вірність російській православній церкві. Ви ж розумієте, що чим ближче до кордону з Росією, тим треба бути обачнішим у звинуваченнях в українофільстві, як вони зараз кажуть, нацизмі, фашизмі й таке інше. І він витримав ту лінію, яку від нього очікували. Людина, яка вихована у московських традиціях, на традиціях московських духовних шкіл, інакше і не могла себе повести",- зауважила релігієзнавиця.

За її словами, митрополит Лука належить до праворадикального крила в українській православній церкві, ніколи не демонстрував своєї прихильності до України. Напевно, українську православну церкву сприймав як національну не за змістом та формою, а просто за назвою.

"Це дочірня церква від російської православної церкви, а українською називається лише через географічне розташування на території України. Чогось було іншого чекати від митрополита Луки, та й від усієї ієрархії цієї церкви, ми, релігієзнавці, і не сподівалися, тому що знаємо звідки ці люди прийшли, де вони виховувалися, якими наративами годувалися всі ці роки. Бувши спочатку екзархатом (намісництво за межами метрополії, – ред.) руської православної церкви, а потім вже стабільною філією цієї церкви, вони мусили відпрацьовувати  загальні традиції російських скрєп", - підкреслила Людмила Филипович.

  • 1 травня Служба безпеки провела обшуки у митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки. Згодом йому повідомили про підозру
Теги:
Україна
УПЦ МП
СБУ
Війна з Росією
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