"Дозволить очистити суспільство": генерал Ягун виступив за позбавлення громадянства України колаборантів

Про це в етері Еспресо заявив заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Після Другої світової війни ще французи робили дослідження і вийшли на цифру у 10-15% людей, що готові на колаборацію, співпрацю з ворогом та активні протидії власному уряду і державі. Ми не є якоюсь унікальною країною, де всі один до одного". - сказав він.

На його думку, треба просто працювати з цими людьми.

"Треба чітко розуміти, що якщо держава приймає якісь каральні рішення по цих та інших персоналіях, то це якраз попередження всім тим, хто ще міркує чи переходити, чи не переходити межу. В мене б стояло питання, що при таких кардинальних речах не просто карати, а й ухвалювати рішення про позбавлення громадянства цих людей", - зазначив Ягун.

Генерал вважає, що це потрібно, щоб вони не впливали на майбутнє наших дітей і онуків.

"Мається на увазі, що якщо людина переступила межу і активно протидіє державі, то вона, можливо, у майбутньому не збирається допомагати цій державі виживати та розбудовуватися. Можливо, треба зміни до законодавства - якщо людина пішла на такий злочин, то треба ухвалювати рішення кардинально і позбавлятися таких людей. Можливо, таке рішення дозволить очистити суспільство якщо не від ворогів, то він людей, з якими нам точно не по дорозі", - підсумував він.