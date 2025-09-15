"Дрон тримають на митниці півроку": волонтер з Польщі про відкрите провадження на нього у суді Львова

Про це заявив ексдепутат міської ради Кракова і волонтер Лукаш Вантух у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Найбільша проблема, яка у мене є, це відкрите кримінальне провадження у львівському суді. Мене затримали на кордоні, я заплатив 5 тисяч гривень штрафу через українських прикордонників. Дуже часто, коли ми повертаємося, нам дають щось на ремонт — як дрони. В одному з підрозділів нам дали в ремонт пошкоджені FlyEye, котрі коштують $600 тис. за штуку. Кажуть: "візьми їх, відвези в Польщу на ремонт", - розповів він.

Вантух додав, що таким чином у нього було $1,2 млн в багажнику.

"Я того хлопця бачу вперше, а він дає мені це в ремонт. Кажу: "Добре, повезу". Я повертаюся порожнім автомобілем. переважно ми їдемо через прикордонний пункт в Краківці, там немає проблем, бо я раніше возив камери, багато було тієї техніки, колись 50 потужних камер віз, не було ніяких проблем. Але того разу ми поїхали через Нижанковичі", - сказав волонтер.

На його думку, якщо хтось планує перетинати кордон через цей пункт пропуску, то це найгірший пункт який, безнадійний.

"Зрештою, це не лише моя думка. В мене та техніка, як законослухняна людина, я не приховую нічого. Підходить до мене прикордонник ("чорний"- ми так їх називаємо), бо там є паспортний і митний контроль, і є цей чорний. Питає: "Що це? Я кажу: "Частина від дрона, вашого дрона, котрий служить", "А є дозвіл?", "Який дозвіл?", "Треба мати дозвіл", і почалося, дзвінки, 15 осіб коло мене, дзвонили до Києва, до різних підрозділів", - розповів Вантух.

Він наголосив, що все закінчилося тим, що нас затримали.

"Нас тримали 10 годин, виписали протокол, і я отримав штраф. Моя справа в суді у Львові. Я буду змушений пояснювати все, і це не польська сторона, з польською стороною ніколи не було проблем. На українській стороні, теоретично, звичайно, на вивезення таких речей треба мати дозвіл. Але цей дрон тримають на митниці вже 5 чи 6 місяць. Люди загинули через те, що один урядовець, митник чи прикордонник, був занадто активний, або просто, не знаю, чому", - сказав волонтер.

Він додав, що ще була дуже неприємна ситуація, бо з нами були друзі зі США.

"Я мусив серед ночі брати таксі з Нижанковичі до Кракова, бо у нас був літак, і це коштувало чимало, ну і 10 годин проведених на кордоні…, і ці знайомі сказали, що вже більше ніколи не поїдуть в Україну. я розумію, якби мене затримав польський прикордонник, то я мусив би йому пояснювати, але мене затримав український, окей, теоретично, він правий, але вся ця офіційна процедура займає місяці, треба давати завдаток, 22 відсотки, готувати документи, це займе місяць, а ми беремо, ремонтуємо і повертаємо обладнання через два тижні. І солдати загинуть через те, бо не буде тих двох оченят в повітрі, котрі будуть спостерігати, і через це загинуть люди", - підсумував Вантух.