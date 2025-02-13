"Єдиний спосіб закрити мені рота – зробити це фізично": очільник ЦПК Шабунін заявив, що ОП "викидає" його з Києва на Харківщину
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Офіс президента переводить його з Києва на Харківщину
Про це він написав у Telegram.
"Офіс Зеленського викидає мене з Києва на Харківщину. Цікаво, що бісить Зеленського більше – викриття корупції в оборонці чи атомній схемі (реактори та розбудова ХАЕС)?" - написав Шабунін.
Водночас він нагадав, що в ЦПК багато писали про 23 млрд грн, які "обманом забрали з готових контрактів АОЗу і через прикордонників злили авансом на посередника "Lechmar".
"Я був серед тисяч тих, хто добровільно мобілізувався у Києві в перші дні повномасштабки, а потім служив на Сході. Мене цим лякати, серйозно? Єдиний спосіб для Зеленського закрити мені рота – зробити це фізично", - заявив голова ЦПК.
Крім цього, за його словами, служачи рік в Києві, він брав участь у зміні законів, які блокували військове ІТ. Це, зокрема, дало можливість запустити Армію+ і масштабувати DELTA/ВЕЖА.
Шабунін також додав, що "навіть якщо Офісу президента вдасться заткнути мене фізично, то лишається інституція ЦПК".
- У грудні 2020 року біля входу до квартири матері Віталія в Рівному поліціянти виявили саморобний вибуховий пристрій, що складався з двох гранат і чорної коробки. Наступного дня ще один вибуховий пристрій знайшли під дверима тещі Шабуніна у Києві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.61 Купівля 41.61Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.2Продаж 43.86
- Актуальне
- Важливе