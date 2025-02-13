"Єдиний спосіб закрити мені рота – зробити це фізично": очільник ЦПК Шабунін заявив, що ОП "викидає" його з Києва на Харківщину

Про це він написав у Telegram.

"Офіс Зеленського викидає мене з Києва на Харківщину. Цікаво, що бісить Зеленського більше – викриття корупції в оборонці чи атомній схемі (реактори та розбудова ХАЕС)?" - написав Шабунін.

Водночас він нагадав, що в ЦПК багато писали про 23 млрд грн, які "обманом забрали з готових контрактів АОЗу і через прикордонників злили авансом на посередника "Lechmar".

"Я був серед тисяч тих, хто добровільно мобілізувався у Києві в перші дні повномасштабки, а потім служив на Сході. Мене цим лякати, серйозно? Єдиний спосіб для Зеленського закрити мені рота – зробити це фізично", - заявив голова ЦПК.

Крім цього, за його словами, служачи рік в Києві, він брав участь у зміні законів, які блокували військове ІТ. Це, зокрема, дало можливість запустити Армію+ і масштабувати DELTA/ВЕЖА.

Шабунін також додав, що "навіть якщо Офісу президента вдасться заткнути мене фізично, то лишається інституція ЦПК".