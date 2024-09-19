Економіст Фурман проаналізував, якою може бути ситуація з курсом долара у 2025 році

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Давайте повернемся в бюджет цього року, і там також є прогноз і мова йде там про курс близько 42 гривень, навіть менше, там 41 з копійками, і ми бачимо сьогодні такий самий курс. І той самий експерт, можливо рік назад казав, що він нереалістичний. Реалістичний цей курс (44-45 грн, - ред.), і Нацбанк з одного боку проводить політику гнучкого курсоутворення. Але з іншого боку можна сказати, що ситуація на валютному ринку є стабільною і контрольованою. І я думаю, що в наступному році на валютному ринку нічого істотно не зміниться. Тобто буде подібна ситуація, як і в цьому році - це перше", - сказав він.

Член Ради Національного банку України зазначив, що для держави великим викликом є фінансування бюджету.

"По-друге, для нашої держави величезним викликом є фінансування бюджету наступного року, тому що спочатку говорили про дефіцит у бюджеті наступного року, я пам’ятаю цифру 25 мільярдів доларів. Потім з’явилась цифра 32 мільярди, а потім з’являється цифра вже 38 мільярдів доларів. Можливо, навіть це не кінцева цифра, і зараз вище політичне керівництво держави веде величезну роботу щодо фінансування саме коштом наших західних партнерів. Моя особиста точка зору, я сподіваюся, що це питання буде успішно вирішене на наступний рік", - додав Василь Фурман.