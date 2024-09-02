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Я не бачу загроз для курсу гривні, - член Ради НБУ Фурман

Ірена Моляр
2 вересня, 2024 понедiлок
12:41
Економіка гривня тисяча гривень

Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, зазначив, що стан валютного ринку України є стабільним, а показники щодо курсу гривні та інфляції в умовах війни є дуже гарними

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо ми говоримо про стан валютного ринку України під час великої війни, то він є стабільним і контрольованим. І це в першу чергу завдяки професійним діям НБУ, друге – завдяки значній фінансовій підтримці, бо маємо величезні потреби для фінансування української армії та нашої перемоги, тому нам потрібен значний фінансовий ресурс. Однак, якби складно не було протягом майже трьох років повномасштабної війни, ми бачимо, що банківська система працює 24/7, ми маємо фінансову стабільність", - прокоментував член Ради Національного банку України.

За його словами, щодо курсу української гривні, то було незначне послаблення у зв'язку з повномасштабною війною.

"Але зараз я особисто не бачу якихось великих загроз для курсу гривні. НБУ з 3 жовтня минулого року перейшов до політики гнучкого курсоутворення і гривня може коливатися у ту чи іншу сторону. Завдяки фінансовій допомозі ми маємо значні золотовалютні резерви (ЗВР) НБУ, а це фінансова подушка української гривні. За прогнозами НБУ на кінець року ЗВР будуть складати понад $42 млрд, це велика цифра. Якщо ми говоримо про курс гривні, то за прогнозами НБУ буде зростати на 3,6%. Щодо інфляції, зараз тренд прогнозовано розвернувся у бік збільшення і за прогнозами НБУ на кінець року інфляція буде складати трохи більше ніж 8%. А на кінець наступного року тренд інфляції розвернеться і складатиме трохи більш як 6%. Мені здається, що в умовах війни ці показники є дуже гарними з точки зору макроекономічної стабільності", - зауважив Василь Фурман.

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Теги:
Україна
НБУ
інфляція
курс гривні
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