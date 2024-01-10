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Ексзаступницю генпрокурора Колінько та її доньку знайшли мертвими в сусідніх квартирах

10 січня, 2024 середа
21:04
Суспільство Ольга Колінько

У Києві знайшли мертвими колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько й у квартирі поруч - її доньку Ярославу

Про це повідомляють видання LIGA.net і "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"Ольгу Колінько виявили 10 січня, коли працівники жеку в присутності поліції зламали двері житла. Їх викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли", - йдеться у повідомленні "Дзеркала тижня". 

Також зазначають, що Ольга Колінько багато років тяжко хворіла та навіть не виходила на вулицю. Жінці був 71 рік. Її доглядала донька Ярослава, яку знайшли мертвою в сусідній квартирі, що також належала родині.

Попередньо повідомляється, що тіла жінок виявили без ознак насильницької смерті. Їхні квартири були зачинені зсередини. 

"За попередніми даними, жінки померли в різний час - мати приблизно два місяці тому, а донька приблизно три тижні тому. Тіла жінок були передані на судово-медичну експертизу, в результаті неї встановлять причини смерті та приймуть подальші процесуальні рішення", - зазначила речниця Національної поліції Олена Бережна.

Ольга Колінько була заступницею генпрокурора України з 1993 по 2000 рр., а згодом - з 2003 по 2005 рр. Зокрема, вона була однією з головних слідчих у справі експрем'єра Павла Лазаренка. 

У 2001-2003 рр. очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми.

У 2005 році Колінько звільнив тодішній генеральний прокурор Святослав Піскун, якого експосадовиця називала нелегітимним та стверджувала, що він вів комерційну діяльність під час перебування на посаді. 

Також Ольга Колінько вела  справи проти ексвіцеспікера Олександра Ткаченка, депутата й тимчасового змінника Кучми на посаді прем'єр-міністра України Юхима Звягільського, особистого помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза та інших політиків.

Ользі Колінько неодноразово пророкували пост генерального прокурора України, але головне крісло ГПУ вона так ніколи й не посіла.

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Україна
Генпрокурор
новини Києва
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