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Електрокомпанія, співвласником якої став режисер "Слуги народу", почала отримувати замовлення від держави, - Bihus.Іnfo

13 травня, 2024 понедiлок
23:07
Суспільство Електрокомпанія, співвласником якої став режисер "Слуги народу", почала отримувати замовлення від держави
Зміст

Після того, як співвласником компанії "Ел-енерго" став режисер та сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко, фірма отримала замовлень на 750 млн грн бюджетних коштів

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Іnfo.

Олексій Кірющенко, який співпрацював із проєктами студії "Квартал 95" у серпні 2023 року долучився до компанії "Ел-енерго" - він одержав частку 49%. Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига (51%). Основним видом діяльності компанії є торгівля електроенергією.

Фірма "Ел-енерго"  була створена у вересні 2022 року, ліцензію на постачання електроенергії вона одержала у листопаді. Щоправда до приходу нових власників діяльності компанія не вела. 

"Після зміни власників компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Загалом до квітня 2024-го встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Загальна сума замовлень - 774 млн грн (вартість з урахуванням змін до контрактів станом на 10.05.2024). Більшість угод укладені до кінця року, тому ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені", - йдеться у розслідуванні.

Найбільшою угодою компанії наразі є контракт із КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міськради. Відповідно до останніх змінам до контракту, вартість угоди - 521 млн грн. Строк виконання - до кінця року.

Журналісти Bihus.Іnfo. зазначають, що намагалися напряму запитати у Кірющенка про його новий електробізнес, але режисер відмовився спілкуватися. 

"На пряме запитання про компанію "Ел-енерго" і її контракти Кірющенко спочатку заявив, що не розуміє, про що мова. Потім, що він - не Кірющенко взагалі. І, врешті-решт, розмова звелась до образ редакції Bihus.Info і журналістки", - йдеться у матеріалі.

Довідка: Олексій Кірющенко народився в Україні, довго жив і працював у РФ. В Україні, зокрема, співпрацював з проєктами студії “Квартал 95” - серіали “Свати”, “Папік”, “Слуга народу”. Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року Кірющенко долучався до розробки концепції на той момент нового телеканалу для окупованих територій “Дім”, був членом Наглядової ради Українського культурного фонду, і, за даними журналістів, входив до складу комісії, що обирала кінопроєкти для державного фінансування. У вересні 2023-го разом з продюсером Артемом Колюбаєвим (колишній бізнес-партнер з кіновиробництва голови Офісу президента Андрія Єрмака) став співвласником компанії-виробника БПЛА Culver. Продюсер і режисер отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%.

  • 7 березня повідомлялось, як фірма, пов’язана з нардепом від фракції "Слуги Народу" Олександром Куницькимдо постачала до окупованого Криму зарядні станції для електрокарів українського виробництва.
Теги:
Україна
бюджет
Економіка
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