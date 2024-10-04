Енергоатом звільнив топменеджера Скопича, якого підозрюють у корупції
НАЕК "Енергоатом" звільнив з посади директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича, якому раніше СБУ оголосили підозру в хабарництві
Про це повідомляє Енергоатом.
У компанії зазначили, що оголошена Олександру Скопичу підозра "жодним чином не пов'язана з його роботою в Енергоатомі".
"Однак, враховуючи суспільний резонанс та порушення ним вимог компанії у сфері боротьби із корупцією, 30 вересня 2024 р. наказом в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна цього посадовця звільнено із займаної посади", - йдеться у повідомленні.
В Енергоатомі також наголосили, що у компанії "налагоджена і ефективно працює система боротьби із корупцією та зловживаннями посадових осіб, зокрема ретельно перевіряється вся тендерна документація".
Що передувало
У суботу, 28 вересня, СБУ затримала директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича за підозрою в хабарництві.
За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав "відкати" від постачальників товарів та послуг для державного підприємства. Правоохоронці кажуть, що в обмін на "данину" у 15% від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт.
"Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримав 100 тис. грн від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран", - зазначили в СБУ.
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