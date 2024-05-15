Фірма дружини голови одеського райсуду купила квартиру в Маямі, - Slidstvo.info

Про це повідомляє Slidstvo.info.

Дружина Сергія Чванкіна Неллі Голубєва є викладачкою Одеської юридичної академії та адвокаткою. Розслідувачі встановили, що у декларації, окрім того, що не вистачає грошей на придбання такого житла, не вказано ні витрат на купівлю цієї нерухомості, як і факту появи кредитних зобовʼязань, якщо Голубєва придбала її в іпотеку.

Також журналісти знайшли в реєстрі компаній Флориди, що Голубєва 13 лютого 2023 року відкрила в США фірму OCEAN PROJECT 828 LLC.

"Згідно з офіційними записами округу Бровард штату Флорида (Broward County), квартиру площею 105 кв. м (1130 кв. футів) за адресою 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компанія Голубєвої придбала 10 березня 2023 року. Ці апартаменти зазначені місцем реєстрації компанії", - йдеться у розслідуванні.

Фото: Slidstvo.info

Квартира, придбана компанією Голубєвої, знаходиться у 10-поверхівці 1976 року будівництва. І розміщується за кількасот метрів від узбережжя Атлантичного океану. Також за даними профільних сайтів з продажу нерухомості в Маямі, опис обіцяє "безперешкодний вид на узбережжя з вікон від підлоги до стелі", "басейн з підігрівом, зону для барбекю, сховище для велосипедів, ультрасучасний тренажерний зал, теніс, цілодобову охорону з охороною лобі".

Будинок знаходиться "поруч із пляжами, іподромами, казино, набережною "Голлівуд", пристанями, торговим центром Aventura, ресторанами, магазинами". Також на додачу до квартири йде паркомісце.

"У декларації Чванкіна також є згадка про декілька рахунків, які дружина відкрила у американських банках. Станом на момент подачі декларації (кінець 2023), на них було розміщено близько $52 тис. У цілому, статки Чваркіна та Голубєвої не дозволяють придбання такої нерухомості", - встановили розслідувачі.

Фото: Slidstvo.info

Квартиру купили в березні 2023 року. У декларації за 2022 рік Чванкін вказав 9,7 млн грн доходів. З них 1,7 млн грн - це його зарплата, 0,5 млн грн - зарплата Голубєвої в Одеській юракадемії. Ще 2,9 млн грн дружина судді заробила, займаючись підприємницькою діяльністю. Ще 4,6 млн грн родина заробила на процентах від депозитів, інвестиціях в облігації державної внутрішньої позики та відчуженні майна.

Щодо витрат, Чванкін задекларував 3 млн грн витрат на купівлю облігацій внутрішніх державних позик і на оновлення власного автопарку. Витрати Голубєвої невідомі.

Із накопичень станом на кінець 2022 року подружжя мало готівкою, на депозитах у гривні, доларах і євро близько 16,4 млн грн. Частину коштів сімʼя також тримає в Австрії.

"Журналісти "Слідства.Інфо" дзвонили судді Сергію Чванкіну, а він не брав слухавку, писали у WhatsApp - не прочитав повідомлення. Його дружина Неллі Голубєва заблокувала наш номер телефону. Також відправили запит про коментар до Київського районного суду Одеси, на момент виходу матеріалу відповіді не отримали", - йдеться у матеріалі.

Після публікації новини суддя відповів журналістам "Слідства.Інфо" через пресслужбу суду. Чванкін стверджує, що квартира була придбана компанією в іпотеку на 30 років. І декларувати цей факт він не був зобов’язаний згідно з законом, тому що це власність компанії (ОНОВЛЕНО 15.05 о 16:04).