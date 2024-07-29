Forum Lviv  підтримав лікарні Охматдит у Києві та Львові

Ця допомога надійшла у час, коли один корпус столичної лікарні повністю зруйнували росіяни, а навантаження на львівський "Охматдит" зросло, адже сюди евакуювали пацієнтів з Києва.

"Коли ми побачили жахливі наслідки обстрілу "Охматдиту" у Києві, то зрозуміли, що мусимо допомогти відбудувати найбільшу дитячу лікарню України. Цей жахливий злочин росіян мусить бути покараний, а лікарню потрібно якнайшвидше відбудувати", - переконаний Володимир Женчак.

За ці кошти у львівському Охматдиті планують провести капітальний ремонт двох боксів у відділенні раннього дитинства, де лікують найменших пацієнтів - діток до 2 рочків.

"Ми надзвичайно вдячні нашим благодійникам, адже давно мріяли відремонтувати це відділення. До війни ми створювали комфортні умови завдяки проекту іменних палат, йшли відділення за відділенням, але з початком повномасштабної війни це стало набагато складніше робити, оскільки більшість коштів скеровують на перемогу. Тим часом наші відділення переповнені найменшими дітьми з найскладнішими діагнозами, їх кількість лише збільшується, тож дуже хочеться, щоб їм було комфортно, як вдома, адже що не кажіть, але стіни теж лікують", - коментує голова опікунської ради Андріана Мальська.

Комфортні умови у відділенні для найменших діток особливо важливі, адже пацієнти до 2 рочків перебувають у лікарні з мамою, тому потрібно створювати умови для двох.

"Ми надзвичайно вдячні меценатам, особливо Володимиру Женчаку та партнерам з "Форуму Львів", вони систематично допомагають нашій лікарні, раніше вони вже проводили збори і робили великі пожертви на обладнання і розхідники для реанімації новонароджених. Дитячі лікарні заслуговують найбільшої уваги і умови перебування в них повинні бути комфортними, адже діти – це наше майбутнє, вони не повинні страждати від наслідків цієї жорстокої війни, яку росія розпочала проти України", - переконаний генеральний директор львівського Охматдиту Роман Кізима.

Роботи у відділенні лікарня планує розпочати вже наступного тижня.