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Ексклюзив

Фронтова волонтерка Корчинська пояснила, куди звертатися медикам, яких переводять на не медичні посади

Тетяна Нижник
11 листопада, 2024 понедiлок
17:00
Суспільство На фото: медичний пункт на передовій

Міністерство оборони і Департамент охорони здоров'я за рік так і не створили законодавчу базу стабпункту військової ланки

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Про це розповіла фронтова волонтерка Оксана Корчинська в етері "Еспресо".

За її словами, всі медики з госпітальної ланки при переведенні повинні отримувати лише медичні посади в бригадах,  і  в жодному разі не посади штурмовиків або операторів БПЛА. Це стосується фельдшерів, медсестер і лікарів усіх спеціальностей.

"Є гаряча лінія, куди можуть подзвонити всі медики, яких переводять не на медичні посади, або коли є бодай підозра на це. Це гаряча лінія Командування Медичних сил: 0442307498", - повідомила Корчинська.

Керівництво Генерального штабу пояснює, що наразі в новостворені бригади відправили близько 40 медиків. Є списки, де ці медики перебувають в резерві, розповіла волонтерка.

"Наприклад, є одна операційна медсестра, яку скерували до медичної роти медичного пункту бригади ТрО. Я окремо говорила про цей випадок, адже більшість переведених – це не медичний персонал, а санітари, водії, охоронці, тобто люди без медичної освіти. Їх відправляють у війська, оскільки бракує бійців, водіїв, санітарної техніки. Щодо медиків, мені сказали, що з тих, кого перевели, близько 40 мають медичну освіту, включаючи цю медсестру. Але вона супроводжує хірургічні операції, тому я звернулася до командира, відповідального за медичні пункти цього сектору, з проханням перевести її до пункту, де проводять операції, оскільки її досвід важливий", - зазначила вона.

Міністерство оборони та департамент охорони здоров’я так і не розробили законодавчу базу для визначення статусу медичних пунктів у військовій ланці, скажімо,  в бригадах і батальйонах різних родів військ, каже Корчинська.

"Наразі ми називаємо ці медпункти так самі та допомагаємо їх організовувати, але це все на волонтерських засадах. Медиків переводять на медичні посади, але важливо, щоб вони ще виконували свою спеціалізовану функцію. Зараз це питання можна вирішувати в ручному режимі, оскільки перевели лише 40 медиків, і є гаряча лінія, на яку можуть звертатися всі медики", - додала вона.

  • Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що Командування Медичних сил ЗСУ запланували від 4 листопада потайки відновити відправку медиків в піхоту. 

     
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Міністр оборони України
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