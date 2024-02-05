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ФСБ Росії заявила, нібито запобігла теракту "на замовлення СБУ" щодо одного з так званих керівників Криму

5 лютого, 2024 понедiлок
22:03
Суспільство ФСБ

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання трьох людей, які начебто у співпраці зі Службою безпеки України готували теракт у тимчасово окупованому Криму проти "керівника"

Про це з посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ Росії повідомило російське державне пропагандистське агентство ТАСС.

"У Криму співробітниками ФСБ Росії затримано групу осіб у складі громадян РФ Боднара В. А., Шевченка О. В. та Ананьєва В. В., яка за завданням СБУ в Сімферополі готувала підрив автомобіля, що належить одному з представників органів влади Криму", – повідомили в ЦГЗ ФСБ .

За версією, що її озвучили в центрі громадських зв'язків ФСБ Росії, троє підозрюваних готували теракт щодо одного з "керівників" Криму за завданням Служби безпеки України. Вони начебто планували підірвати кортеж за допомогою міни. Про це на відео допиту, яке поширила ФСБ, повідомив чоловік, який назвався Володимиром Боднарем.

Також співробітники ФСБ затримали його дружину. Жінка на відео допиту додала, що вони нібито мали здійснити теракт щодо кортежу з двох машин. Готувалися до цього від 26 січня до 1 лютого: дивилися маршрут пересування кортежу, а підірвати мали одну машину.

Як стверджують російські пропагандистські медіа, в затриманих начебто вилучено саморобний вибуховий пристрій, а також дистанційний підривник, який передбачає активацію за дзвінком. 

На якого саме "керівника" Криму начебто готували замах, ні в спецслужбі РФ, ні у російських пропагандистських ЗМІ не повідомляють. 

За інформацією ТАСС, усіх трьох затриманих так званий суд Сімферополя відправив під варту на два місяці.

  • На початку грудня 2023 року російська ФСБ заявила про розкриття в Криму "мережі агентів". Вона начебто мала намір вчинити замах на окупаційного главу Криму Сергія Аксьонова та так званого голову підконтрольного Кремлю парламенту Криму Володимира Константинова.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
теракт
ФСБ
окуповані території
окупанти
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