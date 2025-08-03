Генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка призначено командувачем Повітряних сил ЗСУ

Про це він повідомив у своєму телеграм.

"Призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних сил. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: ЗСУ, Генеральний штаб, Міністерство оборони, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги", - написав Зеленський.

Він відзначив роль Повітряних сил Збройних Сил України у стримуванні агресії Росії, наголосивши, що завдяки роботі бойової авіації, зенітних ракетних і радіотехнічних військ Україна не дозволила ворогу встановити контроль у небі.

"Це тисячі наших людей – військових, технічних спеціалістів, експертів і волонтерів, – які тримають небо над Україною", – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Повітряні сили вже реалізовують стратегію розвитку на 20 років, до якої входить інтеграція сучасної іноземної техніки. Зокрема, вже використовуються винищувачі "Міраж", поповнюється парк F-16, і формується авіаційна складова, здатна діяти за стандартами НАТО.

Він також відзначив, що більшість деталей про бойову авіацію залишаються засекреченими з міркувань безпеки, однак підкреслив — шлях, який пройшла українська авіація з початку повномасштабної війни, є безпрецедентним.

"Майстерність наших людей і здатність виконувати найскладніші завдання – взірець для всього світу", – зазначив президент.

Зміна командувача Повітряних Сил

30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Олещук був командувачем ПС з 2021 року. Це сталося після того, як у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, загинув пілот Олексій Месь.

Тоді ж нардепка Мар'яна Безугла заявила, що літак F-16, наданий Україні партнерами, нібито збила українська ППО, а військове командування ЗСУ це приховує. У відповідь тодішній командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук наголосив, що інформацію не приховують, а нардепку назвав "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди"

Повітряні сили ЗСУ тимчасово очолив генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.