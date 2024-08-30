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Головна Війна з Росією Командувач Повітряних сил Олещук публічно звернувся до нардепки Безуглої після її дописів про катастрофу F-16

Командувач Повітряних сил Олещук публічно звернувся до нардепки Безуглої після її дописів про катастрофу F-16

Ксенія Золотова
30 серпня, 2024 п'ятниця
14:06
Війна з Росією

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що літак F-16, наданий Україні партнерами, нібито збила українська ППО, а військове командування ЗСУ це приховує. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук наголосив, що інформацію не приховують, а нардепку назвав "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди"

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Про це Олещук написав у телеграм.

"Безумовно, ми з'ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які вже долучилися до розслідування причин", - наголосив він.

Олещук запевнив, що відповідні служби вже проводять детальний аналіз, триває розслідування. Ретельно розслідують, що сталось, які обставини, чия відповідальність. Він наголосив, що таку інформацію не можуть видавати миттєво в публічний простір.

 "Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. Війна в країні! Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде. Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!" 

"Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди та б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія! Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!", - звернувся командувач Повітряних сил ЗСУ до Безуглої.

Причиною такого звернення Олещука став допис нардепки Мар'яни Безуглої, яка звернулася до командувача Повітряних сил у пості в facebook і звинуватила військове командування у "приховуванні інформації та відсутності належних висновків та об’єктивного розслідування".

"Не бачу жодного офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Чому мовчання, пане Олещук? Яка ваша позиція? Я б рада була почути спростування і навіть вибачилася б, але...Це вже щонайменше третій випадок, коли наш літак із пілотом був збитий власною ППО. Два попередні інциденти, які не стосувалися F-16, офіційно списали на росіян. І про цей випадок також намагалися мовчати та приховати інформацію, поки вона не з’явилася в іноземних джерелах. Це свідчить про відсутність належних висновків та об’єктивного розслідування. Ситуація аналогічна тій, що спостерігається в сухопутних військах — кругова порука. Це потрібно змінювати! Так більше не може тривати. Культура брехні веде нас до поразки", - написала Безугла.

За її словами, під час інтенсивних бойових дій випадки "дружнього вогню" неминучі, але їх необхідно ретельно аналізувати та робити правильні висновки.

"Українська нація воює, освоює новітнє озброєння і техніку, створює власні розробки, але часто це відбувається не завдяки, а всупереч плануванню у вищих військових кабінетах. Генералітет, що залишився ще з часів Януковича, продовжує діяти за старими схемами та виховує собі таких же послідовників. "Класичні" генерали ведуть нас до поразки. Крок за кроком. І не допускають до керівництва справжнє нове покоління, залишаючи переважно своїх блазнів", - заявила нардепка.

Що відомо про катастрофу літака F-16 в Україні

У ніч з 25 на 26 серпня РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок тривалої масованої атаки загинули та були поранені люди в різних регіонах, також ворог ударив по інфраструктурі. Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.

Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, що українські військові за допомогою винищувачів F-16 збили деякі російські ракети під час масованої атаки 26 серпня.

Видання Wall Street Journal 29 серпня повідомило, що 26 серпня в Україні, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, загинув пілот Олексій Месь.

Теги:
Україна
Росія
ППО
ЗСУ
F-16
ракетний удар
Мар'яна Безугла
Авіація
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