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Генсек НАТО про вступ України: Це не питання "якщо", це питання "коли", - КБФ

21 березня, 2024 четвер
13:31
Суспільство

Країни Північноатлантичного альянсу вже надали Україні військової допомоги на десятки мільярдів доларів і будуть її лише збільшувати

Про це сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", йдеться у матеріалі КБФ.

"Після двох років повномасштабної агресії ваша країна залишається вільною та незалежною. Саме це Путін намагався у вас забрати – ваш суверенітет. Але йому не вдалося цього зробити. Він недооцінив вашу мужність, креативність та рішучість", - наголосив Генсек НАТО.

Столтенберґ підкреслив, що Україна вже завдала важких втрат російським силам, відкинувши російський Чорноморський флот і відкривши коридор для експорту зерна та інших товарів.

За його словами, Путін також недооцінив силу та єдність НАТО і відданість Альянсу підтримці України.

"Держави НАТО надали 99% всієї військової допомоги Україні на десятки мільярдів доларів. І буде ще більше", - наголосив він.

Генсек НАТО додав, що Путін також хотів заборонити Україні обирати свій власний шлях, відсторонивши від євроатлантичної сім’ї.

"Проте досяг він прямо протилежних результатів. Сьогодні Україна є кандидатом на членство в ЄС. І ви наблизилися до НАТО, як ніколи раніше", - сказав він.

"Ми допомагаємо зробити ваші Збройні Сили і техніку більш сумісними з союзниками НАТО, готуючись до вступу України до Альянсу. Це не питання "якщо", це питання "коли", - наголосив Єнс Столтенберґ.

  • Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".
Теги:
Новини
Україна
Арсеній Яценюк
Володимир Путін
Єнс Столтенберг
НАТО
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