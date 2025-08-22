Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Генсек НАТО Рютте прибув до Києва й зустрівся з Зеленським
Оновлено

Генсек НАТО Рютте прибув до Києва й зустрівся з Зеленським

Дар'я Куркіна
22 серпня, 2025 п'ятниця
15:21
Суспільство

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 22 серпня прибув до Києва, де провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні в Україні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, і під час нашої зустрічі ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни", – написав Зеленський.

Також він згадав про ініціативу НАТО "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL). Вона, зокрема, дозволяє купувати Києву американські системи ППО – Patriot і ракети до них.

"Програма, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. В цій програмі вже 1,5 млрд доларів від наших європейських партнерів. Незабаром приєднуються нові учасники. Дякуємо кожному", – наголосив Зеленський.

 

Довідка: "Перелік пріоритетних потреб для Україн" (PURL) – новий механізм надання Києву допомоги за ініціативи НАТО. Він передбачає, що відповідно до українських запитів формуватимуть пріоритетний перелік озброєння та боєприпасів, який погоджуватиме верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, а фінансуватимуть держави Альянсу або партнери. 

Defence Express із посиланням на джерела писало, що такі пакети допомоги оголошуватимуть регулярно, а середня вартість кожного становитиме близько $500 млн.

  • 13 серпня Німеччина оголосила про пакет допомоги Україні на $500 млн, до якого входять військова техніка та боєприпаси, у межах ініціативи НАТО PURL.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
НАТО
новини Києва
Марк Рютте
Читайте також:
Гадюка лісова
Автор Крістіна Слончак
13 серпня, 2025 середа
Будьте обережними в цих місцях: де можуть ховатись гадюки
Автор Михайло Самусь
21 серпня, 2025 четвер
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
Зеленський, Путін, Трамп
Автор Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
Київ
+21.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 47.67
    Продаж 48.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
22 серпня
16:01
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:56
Ексклюзив
Переважна більшість українців не була готова до проголошення незалежності України, - Портников
15:48
Марк Рютте
Посилення ЗСУ та допомога США і Європи: Рютте у Києві пообіцяв два шари безпекових гарантій для України
15:45
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
15:06
Ексклюзив
Україна
Майже 83% громадян хотіли б будувати своє майбутнє в Україні, — опитування
14:38
Ексклюзив
Угорщина
Пропаганда РФ стала офіційним наративом Будапешту, - депутатка парламенту Угорщини Чех
14:38
Шпигував за військовими ешелонами: СБУ на Харківщині затримала співробітника Укрзалізниці, який виявився агентом ФСБ
14:14
Ексклюзив
МЗС Польщі
Ми будемо робити все, щоб запобігати таким провокаціям, - МЗС Польщі про падіння дрона з РФ
14:14
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко заявив, що Путін нібито відмовився бити "Орешником" по Банковій
14:04
OPINION
Обстріл Flex на Закарпатті: Трамп проковтне?
13:50
Дональд Трамп
Трамп назвав себе експертом з трави
13:37
Федоров підтвердив причетність України до підриву машини російського генерала на Курщині
13:37
ЗСУ знищили пункт базування БПЛА "Форпост" на аеродромі в Севастополі
13:11
Ексклюзив
Світлана Гринчук
Пошкодження газотранспортної інфраструктури суттєво вплинули на баланс газу в Україні, - Гринчук
13:03
Велика Британія придбає 6 систем ППО, щоб допомогти полегшити доставку військової техніки до України
12:58
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Якби не примус, то нікого б не було": у Херсонській облраді прокоментували "святкування" дня прапора РФ в окупації
12:39
Ексклюзив
Іван Тимочко
Путін знає реальний стан справ на фронті, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
12:25
Ексклюзив
Олексій Кулеба
Кулеба відповів, як діяти переселенцям з ТОТ, які продовжують отримувати платіжки за комуналку в покинутих домівках
12:12
Фільм "Іван і Марта"
Боротьба і кохання: на Еспресо телепрем'єра фільму “Іван і Марта” про дисидента Дзюбу та його дружину
12:00
OPINION
Атака на Залужного та ветеранів. Що не так із затриманням українського ветерана у справі підриву "Північного потоку"?
11:47
PR
Тренди 2025 року: які столи обирають для сучасних інтер’єрів
11:46
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати: ситуація в енергосистемі 22 серпня
11:41
Аналітика
Україна НАТО
Чи є гарантії безпеки поза НАТО
11:28
зруйнований Свято-Вознесенський храм в с. Новотроїцьке
Залишається найбільш інтенсивним: речник ОСУВ "Дніпро" розповів про ситуацію на Покровському напрямку
11:27
Бійці підрозділу "Братство" ГУР МОУ зупинили просування росіян на Донеччині, знищивши понад 90 окупантів
11:16
До Дня Незалежності у небі США скайдайвери розгорнули велетенський синьо-жовтий стяг
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
КНДР повертає частину військ з фронту, а Трамп "летить наосліп" у своїй політиці. Акценти світових ЗМІ 22 серпня
10:36
Ексклюзив
Петер Мадяр
"Всі складові для успіху опозиції є": експерт-міжнародник Герасимчук про вибори в Угорщині
10:26
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:22
Андрій Єрмак
Реформа Офісу президента: Єрмак запропонував розширити штат ОП військовими з бойовим досвідом
10:20
Українські безпілотники вночі знову атакували нафтопровід "Дружба", Угорщина каже про припинення постачання нафти
10:12
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин нагородив північнокорейських військових, які воювали проти України на Курщині: назвав їх "героями і патріотами"
10:02
Анонс
День Незалежності України
Війна за незалежність. Боротьба триває: спецетер до Дня Незалежності України на Еспресо
10:00
OPINION
Як нам вийти з війни?
09:44
ППО
За ніч ППО знешкодила 46 із 55 ворожих безпілотників
09:37
Додому повернули 65 цивільних українців, яких Росія примусово вивезла до кордону з Грузією
09:25
ГУР
ГУР морським дроном ліквідувало 5 російських водолазів у бухті Новоросійська
09:25
ЗСУ
Росіяни просунулись у Серебрянському лісництві, Сили оборони мали успіх на Донеччині, - DeepState
09:15
Партнерський матеріал
Брокард-Україна
"Брокард-Україна": бізнес із людським обличчям. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
09:00
лісові пожежі в Іспанії
Горіла територія розміром з Кіпр: площа лісових пожеж в Європі вперше перевищила позначку в 1 млн га
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV