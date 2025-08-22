Генсек НАТО Рютте прибув до Києва й зустрівся з Зеленським
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 22 серпня прибув до Києва, де провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським
Про це повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні в Україні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, і під час нашої зустрічі ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни", – написав Зеленський.
Також він згадав про ініціативу НАТО "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL). Вона, зокрема, дозволяє купувати Києву американські системи ППО – Patriot і ракети до них.
"Програма, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. В цій програмі вже 1,5 млрд доларів від наших європейських партнерів. Незабаром приєднуються нові учасники. Дякуємо кожному", – наголосив Зеленський.
Довідка: "Перелік пріоритетних потреб для Україн" (PURL) – новий механізм надання Києву допомоги за ініціативи НАТО. Він передбачає, що відповідно до українських запитів формуватимуть пріоритетний перелік озброєння та боєприпасів, який погоджуватиме верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, а фінансуватимуть держави Альянсу або партнери.
Defence Express із посиланням на джерела писало, що такі пакети допомоги оголошуватимуть регулярно, а середня вартість кожного становитиме близько $500 млн.
- 13 серпня Німеччина оголосила про пакет допомоги Україні на $500 млн, до якого входять військова техніка та боєприпаси, у межах ініціативи НАТО PURL.
