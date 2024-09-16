Георгій, як не своїм життям, так своєю смертю, таки змінив Україну, - Мирослава Гонгадзе

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"В цей день (16.09.2000 зник Георгій Гонгадзе. Кожного року 16 вересня вшановується день пам'яті відомого журналіста - ред.), я намагаюся не працювати, просто згадую, розмовляю з доньками, тому що насправді пройшло 24 роки, але як ніби це було сьогодні. Ми досягли лише часткового правосуддя, всі виконавці цього злочину покарані. Але замовники залишилися непокараними, і до цього часу, на скільки я знаю, справа висить у Генеральній прокуратурі, але вже доступу до цієї справи по замовниках я не маю і не знаю, чи взагалі є результати цього процесу", - зауважила Мирослава Гонгадзе.

За її словами, поки не буде справедливості у справі Гонгадзе та по багатьох інших справах зі знищення українських героїв чи то Росією, чи то вже за часи Незалежності, доти Україна не очиститься.

"Георгій, як не своїм життям, так своєю смертю, таки змінив Україну. Якби не ця смерть, то ми не знаємо, щоб було з Україною, чи перетворилася б вона на авторитарну країну схожу на Білорусь. Тоді президент Кучма не зміг посилити свою владу. І врешті-решт це пробудило українське суспільство. Протести "Україна без Кучми!" привели до того, що зміцнилося громадянське суспільство в Україні. Насправді те, що ми сьогодні маємо силу і готовність захищати свою країну, – частина цього процесу. Тому історія розставить свої точки над "і". Сьогодні ми через премію Гонгадзе намагаємося зберегти цю пам'ять та захищати журналістів, бо ситуація в Україні з журналістикою досить невтішна", - підкреслила журналістка.

Мирослава додала, що звинувачення журналістів, стеження за ними, намагання їх використовувати – небезпечні тенденції, які знову з'являються в Україні сьогодні. Це велика проблема, тому треба розуміти та пам'ятати, наскільки важливими є свобода слова та вільна преса для здорової демократії.