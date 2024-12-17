"Геть кацапа": в Одесі невідомі розмалювали памʼятники Пушкіну, Апельсину та Воронцову

Про це повідомив громадський діяч Демʼян Ганул.

Так, написи зʼявились на памʼятнику російському поету Олександру Пушкіну на Біржовій площі, на монументі Апельсина, що на бульварі Військово-Морських Сил, а також на памʼятнику графу Воронцову на Соборній площі.

Коли саме їх залишили - невідомо.

"Це своєрідний натяк місцевій владі, що потрібно виконувати вимоги закону та припис голови ОВА про демонтаж російських маркерів", - наголосив активіст Ганул.