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Голова АРМА Дума подала заяву на відставку

Ольга Бабишена
30 липня, 2025 середа
09:25
Суспільство Олена Дума

У середу, 30 липня, Олена Дума написала заяву про звільнення з посади голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів

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Про це вона написала у facebook. 

"Я вмію приймати рішення. Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити. Сьогодні офіційно набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день", - йдеться у повідомленні. 

Вона розповіла, що з 2023 року вона з командою працювала для трансформації АРМА, аби відомство покращило репутацію. За словами Думи, за час її роботи АРМА показало результати роботи, зокрема, було забезпечено прозорі механізми роботи через Prozorro та Prozorro.Продажі, розширилась міжнародна співпраця, було ідентифіковано усі архіви, почався процес модернізації Реєстру арештованих активів. 

"Відсьогодні всі ці зміни нарешті офіційно закріплені в українському законодавстві. Я розпочала цю каденцію з побудови сильної професійної команди — рушійної сили змін. Ми це зробили всі разом, забезпечивши дієвий закон, не допустивши в ньому неконституційних норм", - зазначила Дума. 

Вона додала, що далі має відбутися міжнародний аудит. Вона підписала заяву, щоб забезпечити проведення його незалежно. 

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що питання звільнення Думи сьогодні винесуть на засіданні Кабміну. Після цього оголосять конкурс на нового очільника АРМА. 

  • 30 червня 2023 року під час засідання Кабінет міністрів призначив Олену Думу головою Агентства з розшуку й менеджменту активів (АРМА). До цього з лютого по жовтень 2021 року обіймала посаду заступниці очільника Чернігівської обласної державної адміністрації. Керувала п'ятьма напрямками й здійснювала координацію департаментів соціального захисту населення; культури та туризму; сім'ї, молоді та спорту; управління містобудування та архітектури; координувала Службу у справах захисту дітей Чернігівської ОДА, Держпраці, Держгеокадастру та Держархів області.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
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